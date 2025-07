Saisonauftakt in der 3. Liga: Wohin führt der Weg des SSV Ulm 1846 Fußball?

Es war der Abend des 10. Mai 2025. Der SSV Ulm 1846 Fußball kassierte beim Hamburger SV mit 1:6 nicht nur die höchste Niederlage der vergangenen Jahre, sondern auch die bitterste. Während der HSV mit seinen Fans die große Aufstiegsparty startete, stürzten die Spatzen ins Tal der Tränen. „Der Abstieg aus der 2. Bundesliga war bitter und enttäuschend. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es nicht hätte sein müssen. Aber am Ende ist es passiert“, sagt Johannes Reichert, Kapitän und Vereinsikone bei den Ulmern.

Damit ist sein Rückblick auf die vergangene Saison aber auch schon abgehakt. Der 34-Jährige schaut lieber nach vorn. Auf neue sportliche Herausforderungen und die Saison 2025/2026 in der 3. Liga. Die beginnt für den SSV am Sonntagabend (19.30 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden.

In der Sommerpause hat sich beim SSV Ulm 1846 Fußball viel getan

Wo der Weg des Absteigers hinführt, ist noch ungewiss. Zu viel hat sich in der Sommerpause getan. Die Fans wünschen sich freilich eine schnelle Rückkehr in die 2. Bundesliga, doch ganz so einfach ist das mit dem Wiederaufstieg nicht. Das weiß auch Reichert. Schließlich haben viele Leistungsträger den Verein verlassen. Er sagt: „Wir haben inklusive der Rückkehrer 16 Neuzugänge, das ist schon ein sehr großer Umbruch. Wir müssen erst einmal als neue Mannschaft zusammenfinden. Wenn ich auf die Vorbereitung zurückschaue und sehe, wie die Neuzugänge bereits integriert sind, bin ich zwar sehr zuversichtlich. Aber es ist noch nicht die richtige Zeit, um schon irgendwelche Ziele oder Tabellenplätze zu definieren.“

Der FC Hansa Rostock hat den teuersten Kader der 3. Liga

Im Vergleich der Marktwerte zählen die Ulmer zu den Top-10 der Liga, ganz oben stehen in dieser Geld-Rangliste aber andere: Der FC Hansa Rostock mit dem teuersten Kader aller Drittligisten (9,05 Millionen Euro), der TSV 1860 München mit einigen prominenten Verpflichtungen (8,55 Millionen Euro) oder auch der Vorjahresdritte, der 1. FC Saarbrücken (8,43 Millionen Euro).

Die Spatzen haben einen anderen Pfad eingeschlagen: Sie haben versucht, den Kader zu verjüngen, und sehen sich als eine Art Sprungbrett für junge Talente. Routinier Reichert sagt: „Das ist auch für mich immer wieder eine neue Herausforderung. Meine Rolle als Kapitän ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Es geht darum, den neuen Spielern zu helfen, bei der Wohnungssuche und beim Eingewöhnen in einer neuen Stadt und einem neuen Umfeld ebenso wie auf dem Platz. Das hält mich jung. Sie fordern mich in allen Bereichen neu heraus. Ich mache das wirklich sehr gerne und bin gerne der Leitwolf, an dem sie sich orientieren können.“

Gute Ergebnisse zum Ende der Vorbereitung

Die Richtung stimmt, meint Reichert. In der Vorbereitung gab es in sechs Partien nur eine Niederlage gegen den bayerischen Regionalligisten FC Bayern München II (1:2), zuletzt mit einem 3:0-Sieg gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich und einem 1:1 beim Zweitliga-Klub Karlsruher SC auch gute Ergebnisse. „Ich wünsche mir eine ruhige Saison, in der wir uns weiter etablieren im Profifußball und frühzeitig über den Klassenerhalt freuen können. Alles andere wäre vermessen“, sagt der Kapitän.