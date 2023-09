Schalding

13.09.2023

Diskussionen um den Platzverweis für den Torhüter des FV Illertissen

Plus Die umstrittene Rote Karte für den Torhüter war der Knackpunkt bei der FVI-Niederlage. Es war die erste seit langer Zeit.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Mit einer 1:4-Niederlage im Punktspiel der bayerischen Fußballball-Regionalliga beim SV Schalding-Heining riss wie berichtet am Dienstagabend die Siegesserie des FV Illertissen. Knackpunkt des Spiels war ohne Zweifel die umstrittene Rote Karte für FVI-Torhüter Felix Thiel wegen eines angeblichen Handspiels außerhalb des Strafraums schon nach etwas mehr als einer Viertelstunde.

Thiel selbst versicherte, dass er den Ball nur mit dem Oberschenkel berührt habe, die Videoaufnahmen bestätigen nach Illertisser Einschätzung diese Aussage. Zudem ließ Schiedsrichter Lothar Ostheimer das Spiel zunächst weiterlaufen, die Illertisser waren bei ihrem Konter schon im Schaldinger Strafraum, als plötzlich der Pfiff ertönte. Assistent Thomas Federhofer hatte dem Unparteiischen ein Signal gegeben und der zückte plötzlich den roten Karton. Eine bittere Entscheidung für die Illertisser, die zu diesem Zeitpunkt schon hätten führen müssen, nachdem Daniele Gabriele frei vor Torhüter Max Böhnke vergeben hatte. Gabriele musste dann übrigens für Ersatztorhüter Oskar Preil vom Platz. Der lenkte bei seiner ersten Aktion den fälligen Freistoß von Jonas Rossdorfer an den Pfosten. Wenig später landete ein weiterer Freistoß, diesmal von Fabian Schnabel getreten, erneut an der Umrandung des FVI-Tores. Die Gäste waren durch den Platzverweis deutlich aus dem Konzept gekommen und nach einer knappen halben Stunde kassierten sie das 0:1 durch Jonas Rossdorfer. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Fabian Schnabel auf 2:0. Zuvor hätten Hannes Pöschl am Fünfmeterraum und Yannick Glessing mit einem Lupfer über den Torhüter den Ausgleich erzielen können, ja müssen. Kurz nach der Pause verhinderte zunächst erneut der Pfosten bei Rossdorfers Direktabnahme Das 0:3. Das fiel aber wenig später, denn erneut Rossdorfer nahm nun genauer Maß (56.). Immerhin steckte Illertissen auch diesen erneuten Nackenschlag weg und kam durch Pöschl schnell zum Anschlusstreffer (59).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .