Bundesliga-Finale in Neu-Ulm: Diese Luftgewehr-Teams wollen den Titel

Am Wochenende wird in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm um die Bundesliga-Krone geschossen. Acht Mannschaften kämpfen mit dem Luftgewehr um den Titel.

Der Puls geht allmählich nach oben. Dabei ist am Schießstand eigentlich Ruhe gefragt. Angespannt blicken die Verantwortlichen des SV Pfeil Vöhringen auf das Finale der Schützen-Bundesliga am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Februar, in der Ratiopharm-Arena. Die Heimmannschaft zählt als Süd-Meister zu den Titelanwärtern. Und sie sind schon fast Stammgast bei der Endrunde. Sieben der acht Luftgewehr-Finalisten aus diesem Jahr standen bereits 2023 im Finale in Neu-Ulm. Neu ist lediglich der SV Wieckenberg, der sich als Nord-Meister souverän qualifizierte.

Im Viertelfinale trifft der Bund München auch den Neuling aus Wieckenberg (9 Uhr), ab 10.45 Uhr kommt es zum Duell zwischen dem SSV Kronau und der SSG Kevelaer, anschließend kämpfen ab 12.30 Uhr die SG Coburg und Hubertus Elsen ums Weiterkommen, bevor schließlich der SV Pfeil Vöhringen auf den SB Freiheit aus Osterode am Harz trifft (ab 14.15 Uhr). Zusammen mit Marco Hilger, Moderator und Kommentator des Bundesliga-Finales, stellen wir die acht Mannschaften vor.

SV Wieckenberg

Landkreis Celle, Niedersachsen | ca. 1100 Einwohner | Entfernung nach Neu-Ulm: 592 Kilometer

Das Überraschungsteam der Saison. Horst-Dieter Ruschel hatte mit ständig wechselnden Mannschaftsaufstellungen so manche Gegner schon vor Beginn der Wettkämpfe am Taktik-Tisch richtig eingeschätzt. Das Team musste sich im Laufe der Saison lediglich dem deutschen Meister der letzten vier ausgetragenen Saisons geschlagen geben. Dies allerdings auch denkbar knapp, nach zwei verlorenen Stechen.

St. Hubertus Elsen

Stadt Paderborn, Nordrhein-Westfalen | ca. 16.300 Einwohner | Entfernung nach Neu-Ulm: 474 Kilometer

Der Dauergast beim Bundesligafinale und Anführer der ewigen Tabelle der Bundesliga. Viermal Deutscher Meister und viermal Vize, das ist die beeindruckende Bilanz der Paderborner Schützen um Trainer Heinz Reinkemeier. Rekorde werden von Elsen regelmäßig erzielt und verbessert: 2023 schraubten sie die Bundesligabestleistung auf 1993 Ringe, dieses Jahr packten sie mit 1994 sogar noch einen Ring drauf.

SSG Kevelaer

Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen | ca. 28.400 Einwohner | Entfernung nach Neu-Ulm: 600 Kilometer

Vier Titel in Folge! In einer soliden Saison mit nur zwei Niederlagen musste die SSG mehrmals die Mannschaft umstellen, internationale Wettkämpfe dezimierten das Team immer wieder. Trainer Simon Janßen musste sich an einem Wochenende gleich zweimal selbst einwechseln.

SB Freiheit

Landkreis Göttingen, Niedersachsen | ca. 24.000 Einwohner | Entfernung nach Neu-Ulm: 473 Kilometer

Der deutsche Meister 2018 qualifizierte sich mit nur zwei Niederlagen und somit punktgleich mit Kevelaer und Elsen für das Finale. Lediglich die Einzelpunktbilanz sorgte dafür, dass die Osteroder nicht weiter vorn in der Tabelle landeten, um somit vielleicht einen vermeintlich schwächeren Gegner aus der Süd-Gruppe als Kontrahent im Viertelfinale zu bekommen.

Der Zeitplan für das Bundesliga-Finale in Neu-Ulm 1 / 2 Zurück Vorwärts So läuft das Bundesliga-Finale mit dem Luftgewehr Samstag, 3. Februar

9 Uhr, 1. Viertelfinale, Der Bund München - SV Wieckenberg

10.45 Uhr, 2. Viertelfinale, SSV Kronau - SSG Kevelaer

12.30 Uhr, 3. Viertelfinale, SG Coburg - ST Hubertus Elsen

14.15 Uhr, 4. Viertelfinale, SV Pfeil Vöhringen - SB Freiheit 16 Uhr, 1. Halbfinale, Sieger 1. Viertelfinale - Sieger 2. Viertelfinale

18 Uhr, 2. Halbfinale, Sieger 3. Viertelfinale - Sieger 4. Viertelfinale Sonntag, 4. Februar

10.30 Uhr, Duell um Platz 3, Verlierer 1. Halbfinale - Verlierer 2. Halbfinale

13.30 Uhr, Finale, Sieger 1. Halbfinale - Sieger 2. Halbfinale

So läuft das Bundesliga-Finale mit der Luftpistole Samstag, 3. Februar

9 Uhr, 1. Viertelfinale, Sgi Waldenburg - Freischütz Wathlingen

10.45 Uhr, 2. Viertelfinale, SV Kelheim-Gmünd - PSV Olympia Berlin

12.30 Uhr, 3. Viertelfinale, KKS Hambrücken - Sportschützen Pier

14.15 Uhr, 4. Viertelfinale, ESV Weil am Rhein - SV 1935 Kriftel 16 Uhr, 1. Halbfinale, Sieger 1. Viertelfinale - Sieger 2. Viertelfinale

18 Uhr, 2. Halbfinale, Sieger 3. Viertelfinale - Sieger 4. Viertelfinale Sonntag, 4. Februar

9 Uhr, Duell um Platz 3, Verlierer 1. Halbfinale - Verlierer 2. Halbfinale

12 Uhr, Finale, Sieger 1. Halbfinale - Sieger 2. Halbfinale

SV Pfeil Vöhringen

Landkreis Neu-Ulm, Bayern | ca. 13.100 Einwohner | Entfernung nach Neu-Ulm: 14 Kilometer

Der Süd-Meister und Co-Gastgeber hofft auf einen besseren Start ins diesjährige Bundesligafinale. Musste sich die Mannschaft im letztjährigen „Finale dahoim“ schon im ersten Wettkampf verabschieden, wollen die Vöhringer, angeführt von Anita Mangold, dieses Jahr ihren Fans eine bessere Show bieten und vielleicht den ersten Titel der Vereinsgeschichte einfahren. Dreimal hat Mangold die perfekten 400 Ringe in dieser Saison bereits erzielt.

SSV Kronau

Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg | ca. 5600 Einwohner | Entfernung nach Neu-Ulm: 188 Kilometer

Im letztjährigen Finale bereits in der ersten Runde gegen die SB Freiheit ausgeschieden, ereilte den SSV Kronau das gleiche Schicksal wie den anderen drei Süd-Mannschaften. Dieses Jahr soll es besser werden. Larissa Wegner, die ebenso wie ihre Teamkameradinnen Nele Stark und Lana Wurster alle elf Wettkämpfe der Vorrunde absolviert hat, peilt im Finale nun die 400 Ringe an, nachdem sie in dieser Saison bereits fünfmal 399 schoss.

SG Coburg

kreisfreie Stadt in Oberfranken, Bayern | ca. 41.200 Einwohner | Entfernung nach Neu-Ulm: 291 Kilometer

Die Mannschaft um Routinier Jürgen Wallowsky hat bereits drei Meistertitel eingefahren. Allerdings liegt der letzte Titel schon neun Jahre zurück. 2023 musste sich die SG Coburg gleich im ersten Finalwettkampf dem späteren Meister SSG Kevelaer knapp im Stechen mit 2:3 geschlagen geben. Maxi Dallinger und David Koenders, die gemeinsam 2023 bei der EM in Talinn die Bronzemedaille gewannen, steigerten sich im Vergleich zur letztjährigen Saison nochmals.

Der Bund München

Landeshauptstadt, Bayern | ca. 1,47 Millionen Einwohner | Entfernung nach Neu-Ulm: 152 Kilometer

Mit nur einem Einzelpunkt mehr als der Fünftplatzierte, die SSG Dynamit Fürth, sicherte sich Der Bund München als Vierter das Finalticket. Mit fünf Siegen in die Saison gestartet, kassierte der Bund im Laufe der Saison Niederlagen gegen die drei Mannschaften, die am Ende auch in der Tabelle vor ihnen liegen. Von Beginn an fester Bestandteil der Bundesliga, peilen die Münchner beim Finale den vierten Titel ihrer Vereinsgeschichte an. Dabei kann Trainer Norbert Ettner aus dem Vollen schöpfen: Insgesamt kamen in dieser Saison bereits vier internationale Spitzenschützen zum Einsatz. (AZ)