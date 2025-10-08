Der Ehrgeiz des SV Pfeil Vöhringen ist ungebrochen

Wenn die Luftgewehr-Bundesliga am Wochenende in ihre neue Saison startet, dann ist der SV Pfeil Vöhringen wie eigentlich immer einer der Favoriten in der Südgruppe und einer der Anwärter auf die deutsche Meisterschaft. Nachdem Vöhringen in den vergangenen Jahren immer die Finalrunde erreicht, aber nie den großen Wurf geschafft hat, unternimmt es jetzt einen neuen Anlauf. Stark genug dafür dürfte Vöhringen sein, im Süden ist „Der Bund München“ der vermutlich härteste Konkurrent. Die Teams aus der Nordgruppe sind sowieso immer stark.

Zum Auftakt am Samstag trifft Pfeil Vöhringen bei Gastgeber SSG RWS Fürth um 15 Uhr auf den SV Fenken und am Tag darauf an selber Stelle um 11.30 Uhr auf den SSV Kronau, wobei diese Aufgabe etwas anspruchsvoller sein dürfte. Neben Vöhringen, Kronau, Fenken und München gehören der Südgruppe noch Gmütlichkeit Luckenpaint, FSG Kempten, SSVG Brigachtal, Neuling Gemütlichkeit Mertingen, Eichenlaub Saltendorf, SV Germania Prittlbach, die SSG RWS Fürth und Aufsteiger SG Endorf an. Jeweils vier Mannschaften aus der Nord- und Südgruppe erreichen die Endrunde.

Vöhringen schied zwar in der vergangenen Saison im Viertelfinale aus, unternimmt aber nun mit einem beinahe unveränderten Kader einen neuen Anlauf. Die Inderin ist weiterhin dabei, ebenso Jiri Privratsky aus Tschechien und Eszter Denes aus Ungarn, die deutschen Nationalkaderschützen Maximilian Dallinger David Koenders und Anita Mangold, Antonia Back, Amelie Kraus, die bis zu ihrer Hochzeit noch Amelie Anton hieß sowie in Reserve Florian Krumm und Josephine Glogger-Hönle, die prinzipiell in der zweiten Mannschaft schießen, die den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft hat. Einziger Neuling im Erstliga-Kader ist der erst 17-jährige Inder Naraen Pranav Vanitha Suresh, der diesjährige Asienmeister im Junioren-Mixed. Auch er wird sicher den einen oder anderen Einsatz bekommen, das Maximum von 400 Ringen hat er in seiner noch jungen Karriere im Wettkampf bereits erreicht. Auch generell haben die Inder und Inderinnen die Bundesliga entdeckt. Fünf von ihnen schießen bei Nord-Bundesligisten.

„Wir wollen auf jeden Fall die Finalrunde erreichen“, sagt die Vöhringer Teammanagerin Silke Bader: „Aber das wird nicht leicht. Die anderen Vereine haben auch aufgerüstet, vor allem Der Bund München. Es gehört immer auch Glück und eine gute Tagesform dazu.“ Beim Saisonstart wird Elavenil Valarivan dabei sein, dazu die anderen Stammkräfte.

Die zweite Vöhringer Garnitur bekommt es in der zweiten Liga mit insgesamt elf Gegnern zu tun, zu Beginn am Sonntag um 12.30 Uhr in Kastl südwestlich von Amberg mit dem SV Ickelheim aus der Nähe von von Rothenburg an der Tauber sowie um 16.15 Uhr an selber Stelle mit Gastgeber Kastl.