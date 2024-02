Der Traum vom Titel lebt: SV Pfeil Vöhringen zieht ins Halbfinale ein

Der SV Pfeil Vöhringen setzt sich beim Bundesliga-Finale in Neu-Ulm mit 3:1 gegen Freiheit Osterode durch. Die erste Überraschung gibt es schon vor dem Duell.

Starker Auftakt für die Sportschützinnen des SV Pfeil Vöhringen beim Bundesliga-Finale in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena. Der Lokalmatador zog mit einem 3:1-Sieg gegen den SB Freiheit aus Osterode am Harz ins Halbfinale ein und darf damit weiterhin vom Titel daheim träumen. Der Erfolg gegen den Vizemeister des Vorjahres wurde in der Halle nach dem Duell als Überraschung bezeichnet. Dabei waren die Vöhringerinnen als Süd-Meister in den Wettkampf gegangen.

Trainer Sven Martini hatte zuvor schon für das erste Staunen unter den Zuschauerinnen, Zuschauern, Expertinnen und Experten gesorgt. Denn er hatte sich für einen taktischen Schachzug in der Zusammenstellung seines Teams entschieden. Auf Position fünf schickte er Josephine Glogger-Hönle an den Schießstand. Die hatte in dieser Bundesliga-Runde bislang noch keinen einzigen Einsatz absolviert, trumpfte stattdessen in der zweiten Mannschaft des SV Pfeil in der Schwabenliga auf und schoss dort jüngst das Maximum von 400 Ringen.

Josephine Glogger-Hönle glänzt an Position fünf mit 398 Ringen

Sie zahlte das Vertrauen auch vor der beeindruckenden Kulisse in der großen Multifunktionsarena zurück und machte mit der erfahrenen Lisa Müller kurzen Prozess. 398:390 hieß es am Ende, der erste Punkt für die Gastgeberinnen war eingefahren. Antonia Back gegen Jolyn Beer (397:394) und Hannah Steffen gegen Luisa Rühling (397:395) zogen nach. Da war das Viertelfinale bereits entschieden. Auf den hinteren drei Positionen. Und damit hatte sich die Überraschung bei der Aufstellung schon ausgezahlt. Vorn ging die Inderin Elavenil Valarivan gegen die bärenstarke Norwegerin Jeanette Hegg-Duestad leer aus. 398 Ringe reichten nicht gegen die 400 der Kontrahentin. Anita Mangold verließ den Schießstand als Letzte. Sie brachte 398 Ringe zusammen, genauso viele wie ihre Gegnerin Michaela Müller-Thöle.

Knapp zweieinhalb Stunden haben die Vöhringerinnen zwischen Viertel- und Halbfinale Zeit. Um 18 Uhr treffen sie auf den ST Hubertus Elsen, der sich mit 3:2 gegen Coburg durchgesetzt hatte. Das zweite Halbfinale bestreiten der SV Wieckenberg und der SSV Kronau.