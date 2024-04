SGM Ingstetten/Schießen fertigt den TSV Obenhausen ab

Die SGM Ingstetten/Schießen schlägt den TSV Obenhausen mit 5:0. Tim Elser ist an allen Treffern beteiligt.

Mit 5:0 gewann die SGM Ingstetten/Schießen in der Fußball-Kreisliga A Iller gegen den TSV Obenhausen. Den Grundstein für den klaren Erfolg legte die Mannschaft von Trainer Engelbert Schmid bereits in Durchgang eins, denn nach 40 Minuten stand es bereits 4:0. Das lag aber auch am Gegner. Obenhausen ließ die Einheimischen schalten und walten. Spieler des Tages bei der SGM war Tim Elser, der an allen fünf Toren beteiligt war.

Er hatte auch die erste Möglichkeit, scheiterte aber an Gästekeeper Thomas Schultheiß (9.). Nach einer knappen Viertelstunde begann der Torreigen. Andreas Schmid schickte Elser auf die Reise, der bediente mustergültig Markus Mayer und schon stand es 1:0 (14.). In der 22. Minute wurde Elser von Schultheiß im Strafraum gelegt, Schiedsrichter Matthias Keck zeigte umgehend auf den Elfmeterpunkt und Maximilian Gauder ließ sich die Chance nicht entgehen.

SGM Ingstetten/Schießen führt schon zur Halbzeit mit 4:0

Was von den Gästen kam, war nicht mehr als ein laues Lüftchen in der Offensive. Aber auch der Abwehrverbund agierte kaum besser. Matthias Schneider, die Vorlage kam wieder von Elser, stand bei seinem 3:0 völlig frei (39.). Nur eine Minute später passte Elser erneut zu Mayer, der seinen Sololauf zum 4:0 abschloss (40.). Damit war das Spiel bereits zur Halbzeit gelaufen. Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Hausherren in den Verwaltungsmodus und waren auf Ballkontrolle bedacht. Chancen gab es dennoch. Jakob Gauder (50.) vergab eine davon. Auf der Gegenseite scheiterte zunächst Tim Hübsch an Torhüter Aareon Berlinghof (52.), später an der Querlatte (64.). Dazwischen krönte Tim Elser seine vorzügliche Leistung mit dem 5:0 (61.).

SGM-Trainer Coach Engelbert Schmid war voll des Lobes: „Das war unser richtig gutes Gesicht. Wir haben eine klasse Leistung gezeigt.“