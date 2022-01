Sportschützen von Pfeil Vöhringen müssen sich gedulden

Bundesliga-Finale in der Ratiopharm-Arena wird auf den Mai oder Juni verschoben

Am 5. und 6. Februar wollten die Sportschützen eigentlich in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ihr Bundesliga-Finale austragen, die Luftgewehr-Mannschaft von Pfeil Vöhringen war dafür bereits qualifiziert. Jetzt wurde das Spektakel zunächst abgesagt, nachgeholt werden soll es im Mai oder Juni an selber Stelle.

Darauf hat sich der Ligaausschuss Sportschießen des Deutschen Schützenbundes (DSB) wegen der Coronalage geeinigt. Beim Verband wurde befürchtet, dass die Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge der Pandemie zum Opfer fällt. Gerhard Furnier, DSB-Vizepräsident Sport, sagt zu der Entscheidung: „Der Ligaausschuss hat auch die Verlegung in andere Hallen geprüft. Aber auch diese Hallen schlagen mit Kosten zu Buche und die Ausrichter in Neu-Ulm hätten zusätzlich nicht unerhebliche Stornierungskosten zu tragen. Zudem ist nicht sicher, ob in anderen Regionen die Corona-Situation besser ist. Zuschauer sind momentan bundesweit nicht zugelassen.“

Als neuer Termin wird der 10. bis 12. Juni angepeilt, vielleicht auch schon ein Wochenende im Mai. Ein noch früherer Zeitpunkt macht nach Überzeugung des DSB wegen der Corona-Lage keinen Sinn.

Die letzten Vorrunden-Wettkämpfe werden jedenfalls am 8./9. Januar (Luftgewehr) und 15./16. Januar (Luftpistole) ausgetragen. Dann wird feststehen, welche Klubs den bereits qualifizierten Teams von SSG Kevelaer, SV Pfeil Vöhringen (Luftgewehr), SV Kriftel, SV GK Hannover und ESV Weil am Rhein (Luftpistole) ins Finale folgen. Die jeweils besten vier Luftgewehr- und Luftpistolen-Teams aus Nord- und Süd-Staffel qualifizieren sich für das Bundesligafinale und ermitteln dort ihre Meister.