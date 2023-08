Die Besten der Welt sollen regelmäßig in den Landkreis kommen

Plus Während die Schützinnen und Schützen von Pfeil Vöhringen bei der deutschen Meisterschaft gefordert sind, werden hinter den Kulissen spannende Pläne geschmiedet.

Mitten im Sommer bereiten sich die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen bereits auf die neue Saison in der Luftgewehr-Bundesliga vor, die im Herbst beginnt – und auf die deutschen Meisterschaften, die vom 17. bis 27. August in München-Hochbrück ausgetragen werden.

Im Rahmen der Vorbereitung hatte der Verein zunächst seine indische Top-Schützin Elavenil Valarivan, die von 2019 bis 2021 sogar die Weltrangliste anführte, zu Gast. Sie trainierte zwei Tage lang und wartete auch mit Tipps bezüglich Fitness, Psyche, Wettkampfeinstellung und Technik auf. Bei der Universiade in Chengdu gewann sie vor wenigen Tagen im Luftgewehr-Finale Gold vor der Amerikanerin Mary Tucker gewonnen, die bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille geholt hatte.