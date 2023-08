Schießsport

In Kadeltshofen geht es am Wochenende zurück zu den Ursprüngen

Auf 24 Tierattrappen wird im Bogen-Parcours in Kadeltshofen geschossen.

Plus Der SV Kadeltshofen richtet am Samstag und Sonntag die bayerischen Meisterschaften im 3D-Bogenschießen aus. Was es mit der sportlichen Jagd auf sich hat.

Die schwäbische Meisterschaft im vergangenen Jahr war gewissermaßen der Probelauf. Heuer soll alles noch ein bisschen größer werden. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. August, werden auf dem Bogenparcours des Schützenvereins Kadeltshofen die bayerischen Titelkämpfe im 3D-Bogenschießen nach internationalem Reglement ausgetragen. Was aufs Erste nach viel Technik klingt, ist eigentlich etwas ganz Ursprüngliches. Denn beim 3D-Bogensport wird statt auf Zielscheiben, auf dreidimensionale Nachbildungen von Tieren geschossen.

Der SV Kadeltshofen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Hochburg des Bogenschießens entwickelt. Die Schützinnen und Schützen des Vereins sind meistens vorn dabei, auf welcher Ebene auch immer Meisterschaften ausgetragen werden. Seit gut sechs Wochen ist zweite Schützenmeisterin Stephanie Felk intensiv mit der Planung der Wettkämpfe beschäftigt. Über 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Wochenende erwartet. „Für uns wird das eine sportliche und organisatorische Herausforderung“, sagt Felk. Gut, dass der ganze Verein anpackt. Denn rund um den Schießbetrieb gibt es ein Rahmenprogramm samt Live-Musik.

