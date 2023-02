Schongau

26.02.2023

Devils Ulm/Neu-Ulm fahren zweimal nach Schongau

Plus Erst der Abbruch am Freitag, dann die Niederlage am Sonntag. Jetzt wartet Königsbrunn.

Von Marc Sayle Artikel anhören Shape

Das letzte Spiel der Meisterrunde in der Eishockey-Bayernliga geriet zu einem Ärgernis. Die Partie des VfE Ulm/Neu-Ulm in Schongau wurde am Freitag nach 21 Minuten aus technischen Gründen abgebrochen und keine 48 Stunden später am Sonntag neu angesetzt. Die Devils verloren mit 3:4, sie belegen damit in der Tabelle der Gruppe B den vierten Platz und treffen in der Viertelfinalserie auf Königsbrunn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .