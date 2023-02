Schongau/Neu-Ulm

27.02.2023

Wiedersehen mit Robert Linke für die Devils Ulm/Neu-Ulm

Plus Nach der Niederlage in Schongau bleibt aber wegen der Neuansetzung dieses Spiels ein Gschmäckle.

Von Marc Sayle

Die Neuansetzung der Partie in der Meisterrunde der Eishockey-Bayernliga zwischen Schongau und dem VfE Ulm/Neu-Ulm behält ein Gschmäckle. Am Freitagabend wurde das Spiel wegen eines Lochs im Eis kurz nach Beginn des zweiten Drittels abgebrochen, am Sonntag war die Mannschaft der Schongauer Mammuts dann plötzlich komplett und die Devils wurden nur noch von 20 statt wie zwei tage zuvor von 80 mitgereisten Fans unterstützt. Prompt verloren sie mit 3:4, bleiben damit in der Tabelle der Gruppe B Vierter und Letzter und treffen in der Viertelfinalserie auf die Mannschaft aus Königsbrunn mit dem ehemaligen Devils-Trainer Robert „Bobby“ Linke.

