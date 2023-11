Schwendi/Buch

01.11.2023

SSV Ulm 1846 Fußball macht das Dutzend voll

Plus Das Pokalspiel gegen Bezirksligist Schwendi war wie erwartet eine Pflichtübung. Auch der TSV Buch kommt durch ein Last-Minute-Tor im WFV-Pokal weiter.

Für die Sportfreunde Schwendi war es natürlich das Spiel des Jahres, entsprechend kamen fast 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf das Sportgelände des Bezirksligisten – unter ihnen auch viele Anhänger der Spatzen, schließlich sind es von Ulm nach Schwendi nur etwa 30 Kilometer. Für den Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball war dagegen das Achtelfinale im Verbandspokal gegen einen fünf Klassen tiefer kickenden Gegner natürlich eine Pflichtaufgabe. Ulm erledigte diese souverän mit einem 12:1-Sieg. Auch der Landesligist TSV Buch kam durch einen Last-Minute-Treffer von Timo Leitner zum 2:1 gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen weiter.

SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in Schwendi 12:1

Zur Ulmer Startformation gegen Schwendi gehörten nur zwei Spieler, die auch am Samstag zuvor im Punktspiel gegen Halle von Beginn an dabei gewesen waren: Tom Gaal und Philipp Maier. Eine knappe Viertelstunde lang verteidigte der Bezirksligist das torlose Unentschieden, dann ging der haushohe Favorit durch einen Doppelschlag von Tobias Rühle (14.) und Nicolas Jann (16.) mit 2:0 in Führung. Jann traf dabei im dritten Versuch, zuvor war Julian Kudala zweimal nacheinander am Aluminium gescheitert. Danach ging es wie erwartet Schlag auf Schlag: Dennis De Sousa Oelsner mit zwei Toren (26., 33.) sowie erneut Rühle (31.) stellten noch vor der Pause auf 5:0 in diesem Spiel im Einbahnstraßen-Modus. Am Ende wurde es zweistellig. Dafür sorgten nach der Pause De Sousa (50.), Rühle (53.), Andreas Ludwig (59.), Lenn Jastremski (62.), Felix Higl (75., 85. FEM) und Moritz Hannemann. Andrija Puljiz hatte für Schwendi zwischenzeitlich auf 1:5 verkürzt (49.).

