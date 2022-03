Schwertkampf

vor 53 Min.

Ulmer Schwertkämpfer wie im Mittelalter

Plus Der Nischensport erfreut sich in Ulm zunehmender Beliebtheit. In den Duellen werden nicht nur die Waffen mit ihren rasiermesserscharfen Klingen eingesetzt.

Von Stefan Kümmritz

Es sieht schon sehr nach Mittelalter aus, wenn zwei Sportler in dicker Schutzausrüstung mit langen Schwertern gegeneinander kämpfen. Wenn die Klingen aufeinanderprallen, dann ertönt ein schepperndes, metallenes Geräusch. Hier sind Mitglieder der Fechtabteilung des SSV Ulm 1846 zugange und sie trainieren für den Langschwertkampf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen