Beim FV Senden brauchen und mögen sie ihren Dennis Mgbechi

Immer mittendrin: Beim FV Senden und in der gesamten Liga wird Dennis Mgbechi für seine bereits zwölf Tore in dieser Saison respektiert und gemocht. Ein Albtraum ist er höchstens für die gegnerischen Abwehrreihen.

Plus Der FV Senden hat seine Tabellenführung auch den Toren von Dennis Mgbechi zu verdanken. Der ist außerdem ein netter Kerl – trotz seines furchterregenden Spitznamens.

Der Spitzname, den er sich selbst verpasst hat, der klingt furchterregend und irgendwie nach einem Profiboxer: The Nigerian Nightmare – der nigerianische Albtraum also. Dabei ist Dennis Mgbechi ein Fußballer und zwar ein sehr erfolgreicher. Ein netter Kerl ist er außerdem, das bestätigt jeder in seinem Verein FV Senden. Sein (Spieler-) Trainer Simon Fischäß schwärmt: „Er ist ein Mega-Typ, er kommt mit allen in der Mannschaft gut aus und wird von allen gemocht.“

