Senden

24.09.2023

Die SGM Senden/Ay: Blau-weiße Trikots, blütenweiße Westen

Plus Die SGM Senden/Ay gewinnt auch gegen Weißenhorn – allerdings hätte das Spiel anders laufen können.

Von Oliver August Artikel anhören Shape

Auch im fünften Spiel dieser Saison hielt sich die SGM Senden/Ay mit einem 3:1 über den FV Weißenhorn schadlos und führt damit mit einer blütenweißen Weste die Tabelle der Fußball-Kreisliga A Iller an. Der Unterschied hörte diesmal auf den Namen Carlos Geric. Der Angreifer erzielte gegen Weißenhorn alle drei Treffer für seine Mannschaft.

Ansonsten sahen die Zuschauer eine recht ausgeglichene Partie, sogar mit Vorteilen für die Fuggerstädter in Durchgang eins. So sah es auch deren Trainer Philipp Stefanic: „In der ersten Hälfte ist unser Matchplan voll und ganz aufgegangen. Was gefehlt hat, war das zweite Tor. Wenn das gefallen wäre, dann wäre das Spiel sicherlich anders gelaufen.“ Sein Sendener Kollege Simon Fischäß sah es ähnlich: „Dass wir mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gegangen sind, war schon etwas schmeichelhaft.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen