Senden

18:00 Uhr

Emrah Koparan aus Senden: Alles für Galatasaray Istanbul

Plus Emrah Koparan aus Senden hat eine Dauerkarte und er war auch beim Spiel gegen die Bayern in der türkischen Metropole. Sohn Yusuf teilt die Leidenschaft des Seniors.

Von Jürgen Schuster

Es gibt ihn noch, den echten Fan. Den, für den kein Weg zu weit, keine Mühe zu groß ist. Einer von ihnen ist Emrah Koparan aus Senden. Das Herz des Konstruktionsmechanikers schlägt für Galatasaray Istanbul und zwar so sehr, dass er sich bereits zum dritten Mal in Folge eine Dauerkarte für den türkischen Renommierklub gekauft hat und auch vor zwei Wochen beim Spiel in der Champions-League gegen Bayern München im Stadion war.

Richtig erwischt habe es ihn im Alter von etwa 15 Jahren, sagt Koparan. Nach einer schweren Knieverletzung war für den früheren Mittelfeldspieler des FV Ay Schluss mit der eigenen fußballerischen Karriere. „Es ist damals kurz vor Schluss in einem Spiel gegen Tiefenbach passiert“, erinnert sich der mittlerweile 35-Jährige. Die Zeit mit den drei dann notwendigen Operationen sei schon eine schwere gewesen, fügt der gebürtige Weißenhorner hinzu: „Mein ganzes Leben ist Fußball, das liegt sowieso in der Familie.“ Sein Bruder Fathi gehört beispielsweise zum Kader der neugegründeten Spielgemeinschaft Senden-Ay.

