Lange Sperren für drei Spieler des TSV Senden

Plus Bedrohungen, tätliche Angriffe, Schläge und Backpfeifen: Das Sportgericht reagiert mit harten Strafen auf die Vorfälle beim Spiel TSV Senden gegen SV Oberroth.

Es war der Fußball-Aufreger schlechthin im Herbst des vergangenen Jahres: Schon während und erst recht nach dem Spitzenspiel der Kreisliga B Iller am 29. Oktober zwischen dem TSV Senden und dem SV Oberroth kam es zu Handgreiflichkeiten und tätlichen Angriffen in der Kabine auf die Spieler des SV Oberroth. Das Sportgericht des Bezirks Donau/Iller hat jetzt mit überaus harten Strafen reagiert: Drei Spieler des TSV Senden wurden für mehr als anderthalb Jahre bis zum 6. September 2025 gesperrt. Dass sie anschließend wieder kicken dürfen, das ist noch keineswegs ausgemacht. Das Sportgericht hat nämlich außerdem beantragt, das Sendener Trio nach Ablauf der Sperre aus dem württembergischen Verband (WFV) auszuschließen. Zudem wurden weitere Sanktionen verhängt.

Die Polizei war im Oktober in Senden vor Ort, nach dem Ergebnis ihrer Ermittlungen wurden damals mindestens vier Personen leicht verletzt. Ein Spieler des SV Oberroth, der selbst Schläge abbekommen hat, sagte gegenüber unserer Redaktion: „Ich hatte mächtig Respekt.“ Nach seiner Darstellung wurde ihm und einem Mannschaftskollegen der Ausgang aus dem Kabinentrakt versperrt. Dann seien sie attackiert worden, die ausgesperrten Kameraden hätten ihnen nicht zu Hilfe kommen können.