Gelingt der SGM Aufheim-Holzschwang das Stadtpokal-Triple?

Die Fußballer der SGM Aufheim-Holzschwang waren beim Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm zuletzt das Maß der Dinge. Der Bezirksligist hat das Hallenturnier Anfang 2024 gewonnen und wenige Monate später auch auf dem Rasen die Siegertrophäe in die Höhe gestreckt. Am Wochenende hat die Spielgemeinschaft einen klaren Plan: Das Stadtpokal-Triple soll her. Doch die Fußballer sind am Samstag (ab 9.30 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr) in der Ulmer Kuhberghalle auch auf anderen Ebenen gefordert: Sie sind Ausrichter und auch fürs Drumherum zuständig. „Wir haben als Verein schon viele Veranstaltungen und Arbeitseinsätze auf dem Sportgelände erfolgreich gestemmt, aber ein Hallenturnier in dieser Größenordnung ist Neuland für uns“, sagt Tom Mittermeier von der SGM.

