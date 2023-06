Söflingen

04.06.2023

SV Oberelchingen und TSG Söflingen müssen sich alle noch eine Woche gedulden

Plus Unentschieden zwischen Söflingen und Elchingen, die Entscheidung im Titelkampf ist damit vertagt.

Von Oliver August

Die Meisterschaftsfrage in der Fußball-Kreisliga A Donau wird erst am letzten Spieltag beantwortet. Der SV Oberelchingen kam im Spitzenspiel am Sonntag beim schärfsten Verfolger TSG Söflingen trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2, er liegt damit aber weiterhin einen Punkt vorn. Trainer Thomas Kühn sagte anschließend: „Mit unserer zweiten Hälfte war ich absolut einverstanden, in der ersten haben wir nach der frühen Führung zu wenig getan und wollten nur noch verwalten.“

Die Partie begann für Söflingen äußerst unglücklich. In der allerersten Minute wollte Abwehrspieler Marco Welte das Leder in Ruhe zu seinem Keeper zurückköpfen, überlupfte ihn aber dabei und schon lag das Leder im Netz. Es dauerte ein Weilchen, bis der Gastgeber den Schock verdaut hatte, aber dann spielte zunächst nur noch eine Mannschaft – die TSG Söflingen. Der Ausgleichstreffer in der 28. Minute war allerdings wieder etwas kurios. Der Elchinger Keeper Michael Schaab vertändelte den Ball und Sebastian Gawehn hatte keinerlei Mühe mehr.

