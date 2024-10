Große Enttäuschung: Wieder verliert Ulm ein Spiel in den letzten Minuten

Der deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen hatte in der vergangenen Saison irgendwann mal den Spitznamen „Laterkusen“ bekommen. Weil die Mannschaft wettbewerbsübergreifend in der Bundesliga, im Pokal und in der Europa League 32 seiner Treffer ab der 80. Minute erzielt hatte, 14 davon sogar in der Nachspielzeit. Von solchen Qualitäten träumen sie in Ulm. Denn auch bei den Spatzen ist inzwischen ein gewisses Muster zu erkennen. Allerdings in die andere Richtung. Ab der 75. Minute scheint der Aufsteiger besonders anfällig zu sein, kassierte sieben seiner bislang zwölf Gegentore in der Schlussviertelstunde. Auch den entscheidenden Treffer am Sonntag im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (0:1). Von einem „dämlichen Tor“ sprach Dennis Chessa nach der Partie.

