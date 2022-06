Christoph Philipps verlässt Ratiopharm Ulm, Robin Christen kommt

Zudem kursieren unerfreuliche Meldungen: Ein spanischer Verein soll Trainer Jaka Lakovic wollen und das sofort

Die Anzeichen hatten sich seit Tagen verdichtet, am Freitag bestätigte Ratiopharm Ulm, dass Eigengewächs Christoph Philipps den Basketball-Bundesligisten verlässt. Ein neuer Arbeitgeber wurde nicht genannt, Gerüchten zufolge sollen die Hamburger Towers an Philipps interessiert sein.

Der ist zwar erst 23 Jahre alt, 16 davon hat er aber die Trikots von Ulmer Nachwuchs- und Profimannschaften getragen. In der vergangenen Bundesliga-Saison wurde er durch eine schwere Verletzung monatelang außer Gefecht gesetzt und dadurch weit zurückgeworfen. Die Entscheidung zur Trennung war wohl letztlich nicht eine des Spielers, sondern eine des Vereins. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath wird in einer Pressemitteilung jedenfalls mit den Worten zitiert: „Es war eine sehr schwierige und wirklich auch schmerzliche Entscheidung. Wir haben uns aber letztlich für einen Spieler mit anderem Profil entschieden.“

Und zwar wie schon seit Tagen vermutet für Robin Christen, der bisher für Hamburg gespielt hat. Der ist zwar schon 31 Jahre alt und passt damit auf den ersten Blick gar nicht ins Ulmer Beuteschema. Aber Christen gilt als sportlicher Spätzünder mit zuletzt starker Entwicklung. In Hamburg hat er in der Bundesliga in durchschnittlich 17,5 Minuten 7,2 Punkte erzielt und seine Dreier mit einer beeindruckenden Quote von 42 Prozent getroffen. Gerade diese Qualität war für Leibenath ein Argument für eine Verpflichtung: „Nachdem wir in der abgelaufenen Saison die Mannschaft mit den zweitwenigsten Wurfversuchen von der Dreipunktelinie waren, liegt ein Augenmerk bei der Kaderplanung darauf, den Distanzwurf wieder stärker in den Fokus zu rücken.“ Robin Christen hat bei Ratiopharm Ulm einen Zweijahresvertrag unterschrieben, im August wird er mit seiner Frau Malin und Tochter Ruby umziehen.

Mit der Trennung von Philipps verliert Ratiopharm Ulm allerdings eine weitere Integrationsfigur. Das Vereinsdenkmal Per Günther beendet bekanntlich seine Karriere, Moritz Krimmer zieht es nach Nürnberg und der Vertrag von Nico Bretzel wurde auch noch nicht verlängert.

Die Gerüchteküche brodelt unterdessen weiter: Dass Jaron Blossomgame nach einer überragenden Saison für Ulm nicht zu halten sein wird, das gilt als sehr wahrscheinlich. Angeblich soll der Euroleague-Teilnehmer Monaco am 28-jährigen Amerikaner dran sein und die Gespräche seien schon weit fortgeschritten. Noch weit spektakulärer und aus Ulmer Sicht höchst unerfreulich sind spanische Medienberichte, wonach der Erstligist Bilbao an einer sofortigen Verpflichtung des Ulmer Cheftrainers Jaka Lakovic interessiert ist. Lakovic hat bereits als Co- und kurzzeitig auch als Cheftrainer in Bilbao gearbeitet, als Spieler hat er einen großen Teil seiner Karriere beim spanischen Renommierverein FC Barcelona verbracht. Er ist mit einer Spanierin verheiratet, seine drei Kinder wurden in Barcelona geboren und Lakovic bezeichnet die Stadt als seine zweite Heimat. Sein Vertrag in Ulm wurde zwar verlängert und läuft noch ein Jahr – gerade im Profi-Basketball gibt es aber kaum Arbeitspapiere ohne diverse Ausstiegsoptionen.