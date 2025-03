Cheerleading: 150 Sekunden voller Action, Tanz und Akrobatik

In diesen 150 Sekunden muss alles passen. Zweieinhalb Minuten, die auf der Bühne über Freud und Leid, Jubel und Enttäuschung entscheiden. Für diesen Moment, ihren sportlichen Auftritt, haben die Cheerleaderinnen des TSV Pfuhl in den vergangenen Wochen und Monaten hart trainiert. Am Wochenende treten zwei Gruppen des Vereins bei der deutschen Cheersport-Meisterschaft an. Sie haben in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ein Heimspiel. „Das ist für uns natürlich etwas ganz Besonderes. Alle freuen sich riesig auf die Wettkämpfe“, sagt TSV-Abteilungsleiterin Tamara Sawall. Am Samstag (ab 11 Uhr) und Sonntag (ab 9.30 Uhr) werden die neuen deutschen Meister sowie die deutschen Pokalmeister in den Kinder-, Jugend- und Senior-Altersklassen gesucht. Insgesamt haben sich 165 Teams mit über 3 500 Sportlerinnen und Sportlern über die Landes- und Regionalmeisterschaften für das nationale Finale in Neu-Ulm qualifiziert. Romy Möbius, Präsidiumsmitglied des veranstaltenden Cheerleading und Cheerperformance Verband Deutschland, erwartet insgesamt über 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Arena.

