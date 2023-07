Dieser Sportlerinnen und Sportler aus der Region starten bei der Universiade

In China geht es bei den World University Games um Medaillen. Auch einige Sportlerinnen und Sportler aus der Region sind bei den Wettbewerben am Start.

Wenn am Freitag im chinesischen Chengdu die Universiade gestartet wird, sind neben Physiotherapeutin Christina Mahle aus Illerrieden auch Athletinnen und Athleten aus der Region am Start. Vom Turnbundesligisten TSV Pfuhl ist es Alexander Kunz (Hochschule Neu-Ulm), vom SSV Ulm 1846 Turnerin Natalie Wolfgang (Hochschule Neu-Ulm), die in der Bundesliga zuletzt für Lübeck startete. Weltklasseturner Adem Asil (TSV Pfuhl) vertritt seine Universität in Istanbul, während Hannah Elisabeth Kohn (VfB Ulm) im Volleyball für die SRH-Hochschule Heidelberg antritt und Laura Katharina Heinrich (SC Kirchen) im Taekwondo für die TH Ulm.

Die Universiade trägt inzwischen die internationale Bezeichnung FISU World University Games und bietet studentischen Spitzensportlerinnen und -sportlern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, sich in vielen Sportarten – in Chengdu sind es 14 – im fairen Wettkampf mit der Konkurrenz zu messen.

Alexander Kunz startet beim Mehrkampf der Kunstturner

Für das Geräteturnen wurden vom Allgemeinen Deutschen Hochschulbund (ADH) jeweils fünf Männer und fünf Frauen nominiert, die allesamt den Mehrkampf bestreiten. Bei den Männern sind dies sechs Geräte, bei den Frauen vier. Alexander Kunz, der sich sehr gut auf das internationale Ereignis vorbereitet hat, vertritt Deutschland zusammen mit Willi Leonhard Binder (SC Cottbus/HS Ansbach), Carlo Hörr (TSV Schmiden/Hochschule für Technik Stuttgart), Moritz Tom Müller (University of Nebraska-Lincoln) und Mika Tom Säfken (TuS Vinnhorst/Universität Hannover). Natalie Wolfgang, die zuletzt zehn Tage lang mit den anderen Teammitgliedern in Köln für Chengdu trainiert hat, bildet zusammen mit Finja Säfken (VfL Eintracht Hannover/HU zu Berlin), Sophie Celina Scheder (TuS 1861 Chemnitz/Altendorf/DBA Sport und Gesundheit), Elisabeth Wagner (TZ DSHS Köln/Uni zu Köln) und Aiyu Zhu (TZ DSHS Köln/Uni zu Köln) die deutsche Abordnung.

Die Termine für die Wettkämpfe mit Ulmer und Neu-Ulmer Beteiligung

Zurück in der Heimat erwartet werden die Turnerinnen und Turner, deren Wettkämpfe vom 1. bis 5. August geplant sind, am 6. August. Das Volleyball-Turnier geht vom 29. Juli bis 7. August, die Taekwondo-Wettkämpfe vom 29. Juli bis 4. August.