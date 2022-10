Sportklettern

Für sie geht es in Neu-UIm auf dem schnellsten Weg nach oben

Im Duell Eins-gegen-eins wurde in Neu-Ulm der Titel in der Kletterdisziplin Speed vergeben. Es waren faszinierende Wettkämpfe.

Lokal In Neu-Ulm wird die deutsche Meisterschaft im Sportklettern ausgetragen. Es geht um Geschwindigkeit, Griffkraft, Risikobereitschaft und einen klaren Kopf.

Das gibt es auch in der Kletterhalle des DAV Neu-Ulm nicht alle Tage: Die deutsche Meisterschaft in den Disziplinen Speed und Lead wurde auf Weltklasseniveau ausgetragen, war am ersten Tag hervorragend besucht und am zweiten mit 500 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar ausverkauft.

