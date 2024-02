Sportschießen

20:37 Uhr

"Finale dahoim": SV Pfeil Vöhringen steht im Duell um Bundesliga-Gold

Plus Der SV Pfeil Vöhringen setzt sich in einem packenden Halbfinale gegen Hubertus Elsen durch. Am Sonntag geht's im Duell gegen Wieckenberg um den Titel.

Von Stephan Schöttl

Packender kann der Schießsport kaum sein. Der SV Pfeil Vöhringen und Hubertus Elsen lieferten sich beim Bundesliga-Finale in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ein Halbfinal-Duell auf höchstem Niveau. Niemanden hielt es mehr auf den Sitzen, als nach ausgeglichenem Wettkampf Hannah Steffen für Vöhringen und Bastian Blos für Elsen ins Stechen mussten. Ein einziger Schuss sollte über den Einzug in das Finale um den Meisterspiegel entscheiden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer klatschten rhythmisch mit oder kauten nervös auf den Fingernägeln, die beiden Protagonisten blendeten all das aus und konzentrierten sich nur noch auf die kleine schwarze Zielscheibe. Mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Steffen setzte sich im dritten Stechschuss mit einer Zehn gegen eine Neun ihres Kontrahenten durch. Der Rest war grenzenloser Jubel.

Beide Teams wechselten im Vergleich zum siegreichen Viertelfinale auf der Position fünf. Bei Vöhringen kam Florian Krumm für Josephine Glogger-Hönle in die Mannschaft, die beim 3:1-Erfolg zum Auftakt gegen den SB Freiheit überraschend ran durfte und zum Zünglein an der Waage wurde. Aber zurück zum Halbfinale. In der ersten Serie hatten fünf der zehn Schützen die perfekte 100 auf der Anzeigetafel, die Hochrechnungen waren sehr spärlich, weil alles extrem ausgeglichen verlief. Antonia Back war wieder einmal die schnellste Schützin, gewann gegen Denise Palberg mit 399:398. Die Inderin Elavenil Valarivan setzte Istvan Peni mit perfekten 400 Ringen unter Druck. Der Ungar hielt lange Stand, schoss dann mit der 40. und letzten Patrone eine 99 und verlor. Der zweite Punkt für Vöhringen.

