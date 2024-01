Bogenschützin Stephanie Felk aus Kadeltshofen ist "Sportstar des Jahres"

Stephanie Felk bekommt bei der Online-Abstimmung unserer Redaktion die meisten Stimmen. Die Bogenschützin setzt sich mit großem Vorsprung durch.

Die zwölf Monatssiegerinnen und Monatssieger des Sportstar-Votings unserer Redaktion haben sich in den vergangenen Tagen um die Krone duelliert. Am Ende hat sich Stephanie Felk, Bogenschützin vom SV Kadeltshofen, durchgesetzt. Sie darf sie nun "Sportstar des Jahres" nennen, bekommt die entsprechende Trophäe von Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung als Erinnerung überreicht und obendrein einen 100-Euro-Gutschein von Intersport Wolf aus Weißenhorn. Felk brachte 10.730 Stimmen zusammen, gut 37 Prozent und fast doppelt so viele wie Sportschützin Anita Mangold vom SV Pfeil Vöhringen auf Platz zwei (5.457).

Recht schnell hatten sich Felk, Mangold und der junge Fechter David Böhme vom TSV Neu-Ulm vom übrigen Feld abgesetzt. Letztlich war es der Bogenschützin gelungen, die meisten Unterstützerinnen und Unterstützer zu mobilisieren.

Die Platzierungen im Überblick

1. Stephanie Felk, Bogenschützin vom SV Kadeltshofen, 10.730 Stimmen

2. Anita Mangold, Sportschützin vom SV Pfeil Vöhringen, 5.457 Stimmen

3. David Böhme, Fechter vom TSV Neu-Ulm, 4.569 Stimmen

4. Timo Leitner, Fußballer vom TSV Buch, 3.539 Stimmen

5. Kathrin Keller, Volleyballerin vom VfB Ulm, 2.212 Stimmen

6. Mika Mathes, Karateka aus Illertissen, 1.012 Stimmen

7. Josephine Glogger-Hönle, Spotschützin vom SV Pfeil Vöhringen, 501 Stimmen

8. Hannah Steffen, Sportschützin vom SV Pfeil Vöhringen, 476 Stimmen

9. Ronja Gmeinder, Sportschützin vom SV Kettershausen, 320 Stimmen

10. Fatih Ademi, Fußballer vom TSV Babenhausen, 233 Stimmen

11. Harry Haug, Fußballtrainer vom TSV Buch, 211 Stimmen

12. Johannes Reichert, Fußballer vom SSV Ulm 1846, 56 Stimmen.