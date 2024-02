Biathletin Julia Tannheimer aus Ulm gewinnt das Leser-Voting im Januar

Julia Tannheimer ist "Sportstar des Monats" im Januar. Die junge Biathletin vom DAV Ulm gewinnt mit deutlichem Vorsprung vor Eishockey-Spieler Stefan Rodrigues.

Es ist eine weitere Trophäe für ihre ohnehin schon umfangreiche Sammlung: Julia Tannheimer vom DAV Ulm hat die Online-Abstimmung unserer Redaktion für sich entschieden und ist damit "Sportstar des Monats" im Januar. Die 18-Jährige siegte mit einem Vorsprung von fast 1 000 Stimmen vor Stefan Rodrigues, Stürmer beim Eishockey-Bayernligisten Devils Ulm/ Neu-Ulm.

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen über 4300 Stimmen abgegeben. Tannheimer gewann mit 2445 Stimmen (57 Prozent). Die junge Biathletin hat sich diesen Titel in den vergangenen Monaten auch redlich verdient. Sie feierte ihr Debüt im Weltcup, wurde im Sprint-Rennen von Ruhpolding vor einer beeindruckenden Kulisse gleich 15. und erfüllte damit sogar den ersten Teil der Norm für die WM in Tschechien. Sie war die gefeierte Athletin und die Boulevardpresse fragte bereits in Anspielung auf Biathlon-Star Magdalena Neuner: „Ist sie unser neues Biathlon-Wunderkind?“.

Stefan Rodrigues erzielt 26 Tore in 29 Spielen der Eishockey-Bayernliga

Beim Voting folgte auf Platz zwei Stefan Rodrigues vom VfE Ulm/Neu-Ulm (1590 Stimmen/37 Prozent). Er war ein Garant für den starken Endspurt seines Teams in der Eishockey-Bayernliga. Der 23-Jährige ist bester Stürmer der Devils, hat bei seinen 29 Einsätzen in der Hauptrunde 26 Tore erzielt, 29 weitere vorbereitet. In der Scorerwertung der Liga ist das Platz vier. Seine Qualitäten sind nun auch in den Pre-Play-offs gegen den HC Landsberg gefragt, die am kommenden Freitag beginnen.

Dahinter folgte mit 244 Stimmen (6 Prozent) Josephine Glogger-Hönle. Die 24-Jährige aus Attenhofen schoss bei einem Wettkampf in der Schwabenliga die magische 400 - und war am vergangenen Wochenende Teil der Mannschaft des SV Pfeil Vöhringen, die in Neu-UIm deutscher Vizemeister wurde. Fußballprofi Tom Gaal vom SSV Ulm 1846 Fußball (22 Stimmen) und Zehnkämpfer Tim Nowak (ebenfalls SSV Ulm/11 Stimmen) hatten auf den Rängen vier und fünf mit dem Ausgang der Abstimmung nichts zu tun.