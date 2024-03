Sportschützin Antonia Back ist "Sportstar des Monats" im Februar

Antonia Back vom SV Pfeil Vöhringen setzt sich im Online-Voting unserer Redaktion durch und ist damit Nachfolgerin von Biathletin Julia Tannheimer.

Mit zwei goldenen und zwei silbernen Medaillen war Biathletin Julia Tannheimer in den vergangenen Tagen der große Star bei der Junioren-WM in Otepää/Estland. Vor wenigen Wochen war sie von den Leserinnen und Lesern der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung noch zum "Sportstar des Monats" im Januar gewählt worden. Nun steht auch ihre Nachfolgerin und Siegerin der Februar-Abstimmung fest: Es ist mit Antonia Back wieder einmal eine Sportschützin. Die 23-Jährige siegte mit einem Vorsprung von fast 2000 Stimmen vor Kostas Filippopoulos, dem Erfolgstrainer der Illertaler Basketballer.

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen über 5400 Stimmen abgegeben. Back gewann mit 3.517 Stimmen (65 Prozent). Seit fünf Jahren schießt sie für den SV Pfeil Vöhringen, 2023 stand sie bei nationalen Titelkämpfen in verschiedenen Disziplinen gleich viermal auf dem Podest. Ihren größten Erfolg in der Luftgewehr-Bundesliga feierte Back mit dem Vöhringer Team im Februar dieses Jahres: Sie wurde deutsche Vizemeisterin und schoss beim Finale in Neu-Ulm mit 399 Ringen obendrein persönliche Bestleistung.

Sie waren beim Voting nominiert: (von links) Celina Kränzle, Leo Scienza, Antonia Back, Konstantinos Filippopoulos oder Lea Peukert. Foto: AZ-Archiv

Beim Voting folgte auf Platz zwei Kostas Filippopoulos (1.739 Stimmen/32 Prozent). Er hat im Basketballsport schon viel gesehen und erlebt. Filippopoulos war über 20 Jahre lang professioneller Trainer, unter anderem an der Auburn University in den USA und bei der norwegischen Nationalmannschaft. Seit dieser Saison hat er bei der BG Illertal das Sagen – mit beeindruckendem Erfolg. Sein Team hat als Aufsteiger in der Bayernliga am vergangenen Wochenende mit dem 17. Sieg im 17. Spiel vorzeitig die Meisterschaft für sich entschieden - und damit auch den Aufstieg in die 2. Regionalliga klargemacht. Dahinter folgten mit 80 Stimmen Leichtathletin Celiba Kränzle vom SC Vöhringen, Boxerin Lea Peukert (44 Stimmen) und Fußballprofi Leo Scienza vom SSV Ulm 1846 Fußball (31 Stimmen).

Sie können Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen

Sie können schon jetzt aktiv Kandidatinnen und Kandidaten für die Sportstar-Wahl im März vorschlagen. Gibt es in Ihrem Verein oder Ihrer Mannschaft jemanden, der im Juni einen nicht alltäglichen Erfolg feiern konnte? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an sport@nuz.de mit dem Betreff „Sportstar“. Bitte lassen Sie uns wissen, wen Sie nominieren möchten, in welcher Sportart und bei welchem Verein der- oder diejenige aktiv ist und über welche Abteilungsleiter wir mit der Person in Kontakt treten können. Unsere Redaktion sammelt die Nominierungen und stellt eine Abstimmung zusammen. Wir behalten uns vor, auch selbst Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren, die durch ihre Leistungen in Erscheinung getreten sind.