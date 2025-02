Ulmer feiern: Hockey-Herren sind vorzeitig Meister und Aufsteiger

Dass Hockeyspieler feiern können, weiß man spätestens seit den Olympischen Spielen 2012 in London. Da hatte die deutsche Nationalmannschaft bei ihrer Gold-Party in London die MS Deutschland zerlegt, vier Jahre später wurde ihre Feier in Rio nach Bronze vorzeitig aufgelöst. So wild ging es bei den Männern des SSV Ulm 1846 nicht zu, aber auch sie hatten Grund zur Freude. Am Sonntag haben sich die Hockey-Herren des Großvereins mit einem 7:2-Sieg bei der Bundesligareserve des Nürnberger HTC schon zwei Spiele vor Saisonende den Meistertitel in der 2. Regionalliga und damit auch den Aufstieg gesichert. Für Ulm trafen Carlo Behnke (2), Johannes Liessem, Felix Köhler, Noah Hauf, Finn Krauß und Leo Fünning.

Spielertrainer und Kapitän Aaron Buntrock konnte dieses Mal gesundheitlich angeschlagen nicht selbst eingreifen, coachte an der Seitenlinie und war nach dem Spiel sichtlich erleichtert: „Wir haben etwas geschafft, auf das wir seit acht Jahren gewartet haben. Wir waren aber erst kurz nach 20 Uhr wieder daheim und haben nur noch ein kleines bisschen gefeiert.“ Die große Sause ist am kommenden Wochenende geplant, wenn in der heimischen Blauringhalle die letzten beiden Partien der Runde gegen den TuS Obermenzing II (Samstag, 19 Uhr) und den TSV Mannheim II (Sonntag, 12 Uhr) ausgetragen werden.

In der 2. Regionalliga Süd ist der SSV Ulm 1846 noch ungeschlagen

Das Ziel ist klar: Trotz der Feierlichkeiten wollen die Ulmer ihre Erfolgsserie in der 2. Regionalliga fortsetzen. „Wir wollen diese Saison ungeschlagen beenden“, sagt Buntrock. Von bislang acht Partien wurden sieben gewonnen, nur ein Unentschieden gegen Schlusslicht Obermenzing Anfang Dezember verhindert die makellose Bilanz. Dieses Remis, meint der Spielertrainer, sei aber auf dem Weg zum Titel gar nicht so unwichtig gewesen. Weil es die Ulmer zum richtigen Zeitpunkt aufgerüttelt hat. „Aus diesem Spiel haben wir viel gelernt“, meint Buntrock.

Die Ausgeglichenheit des Kaders ist ein Schlüssel zum Erfolg

Als Schlüssel zum Erfolg nennt der Kapitän in erster Linie das spielerische Niveau und die Ausgeglichenheit des Kaders. „So eine hohe Qualität hatten wir lange nicht mehr. Die Zusammenstellung der Blöcke hat super gepasst. Die Sturmreihen haben sehr gut harmoniert“, sagt er. Obendrein spielten den Ulmern aber auch die Zusammenstellung der Liga in die Karten. Ende der vergangenen Saison war keine Mannschaft aus der 1. Regionalliga in die Süd-Staffel der 2. Regionalliga abgestiegen, die Kontrahenten waren überwiegend Zweitvertretungen von Bundesligisten. „Das sind zwar echte Wundertüten, aber die Liga war dadurch auch nicht so stark wie in anderen Jahren“, meint Buntrock.

„Ich hoffe, dass uns dieses positive Erlebnis aus der Hallenrunde auch draußen beflügelt.“ Aaron Buntrock, Spielertrainer und Kapitän, Hockey-Herren SSV Ulm 1846

Nach den letzten beiden Partien am Wochenende ist erst einmal Pause. Mitte März beginnt für die Hockey-Herren dann die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Feldsaison. Da spielen die Ulmer zwar noch eine Etage tiefer in der Oberliga, sind aber ebenfalls Spitzenreiter, das Titel-Double ist heuer greifbar. „Ich hoffe, dass uns dieses positive Erlebnis aus der Hallenrunde auch draußen beflügelt“, sagt Buntrock.