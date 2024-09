Dieser historische Sieg verleiht dem SSV Ulm 1846 Fußball Rückenwind

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Wochenende ein weiteres Kapitel in der bewegten Vereinsgeschichte geschrieben. Der 3:1-Sieg bei der SV Elversberg war besonders, denn es war der erste Erfolg in der 2. Bundesliga seit mehr als 23 Jahren. Kurz bevor sich die Spatzen im Jahr 2001 aus dem Profifußball verabschiedeten, hatten sie damals am letzten Spieltag, dem 20. Mai, mit 4:2 gegen die Stuttgarter Kickers gewonnen. „Dieser Sieg heute war ein Stück weit historisch“, meinte auch Trainer Thomas Wörle nach dem Spiel am Sonntagnachmittag.

