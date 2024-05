Der SSV Ulm 1846 Fußball feiert sein Fußball-Märchen

Ulm gewinnt am letzten Spieltag mit 4:2 gegen den SC Verl. Die Fans sehen eine Gala von Leo Scienza. Auch der neue Investor aus den USA ist begeistert dabei.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat auch im letzten Spiel der Saison noch einmal überzeugt und den SC Verl mit 4:2 (1:0) besiegt. Damit haben die Spatzen im Jahr 2024 kein einziges Punktspiel in der 3. Liga verloren. Die Tabelle spiegelt das auf beeindruckende Art und Weise wider: Ulm ist Meister mit zehn Punkten Vorsprung vor dem SC Preußen Münster auf Platz zwei. Der 38. Spieltag bot vor 15750 Zuschauerinnen und Zuschauern im Donaustadion Geschichten für ein ganzes Buch.

Kapitel 1: Der Prolog. Der Spielball kam von oben. Zwei Fallschirmspringer waren in 1400 Metern Höhe aus dem Flieger ausgestiegen und sicher im Mittelkreis des Stadions gelandet. Dazu sang Jennifer Engels vor der Haupttribüne live die Vereinshymne „Forever SSV“. Allein das ist inzwischen ein Indiz für besondere Festtage der Spatzen. Besonders war auch die Geste der Gäste aus Verl: Die liefen nicht wie üblich zusammen mit der Heimmannschaft ins Stadion ein, sondern standen Spalier und applaudierten dem Meister.

Der Spielball wurde von einem Fallschirmspringer ins Donaustadion gebracht. Foto: Stephan Schöttl

Kapitel 2: Das Spiel. Einmal mehr war der Brasilianer Leo Scienza der überragende Mann auf dem Platz. Der SSV stand von Beginn auf dem Gaspedal. Einen mustergültigen Konter schloss Scienza schon in der fünften Minute zum 1:0 ab. Ein Haken, freie Schussbahn, eiskalt versenkt. Das 2:0 in der 52. Minute erzielte zwar Felix Higl, aber mindestens die Hälfte dieses Treffers gehörte erneut dem Sturmpartner. Scienza tanzte durch den Strafraum, legte ab auf Higl und der musste nur noch vollstrecken. Das 3:0 (59.) erzielte der Brasilianer dann wieder selbst. Dieses Mal hatte Romario Rösch in Scienza-Manier den Part des pfeilschnellen Vorbereiters übernommen. In der letzten halben Stunde wurde die Partie immer mehr zur Nebensache. Das machte sich auch auf dem Rasen bemerkbar. Der SC Verl kam durch zwei Treffer von Lars Lokotsch (77., 84.) noch einmal gefährlich nahe. Die Gäste ließen nicht locker, während die Ulmer mit den Köpfen scheinbar schon auf dem Meistertruck waren. Erst in der 90. Minute sorgte Andreas Ludwig mit einem Schuss aus der Distanz ins rechte untere Eck für das 4:2 und die Entscheidung.

Kapitel 3: Die Emotionen. Bei Nicolas Jann flossen die Tränen. In der 63. Minute wurde er ausgewechselt, Trainer Thomas Wörle gönnte dem 32-Jährigen einen würdevollen Abgang auf großer Bühne. Nach sechs Jahren bei den Spatzen verlässt Jann den Verein. Aber zurück zur 63. Minute: Bevor der Westallgäuer das Feld verließ, wurde er umringt von allen Mitspielern und gefeiert von den Fans. Am Spielfeldrand lagen sich Jann und Wörle lange in den Armen. Ein Gänsehaut-Moment für viele im Stadion. Auch Leo Scienza durfte nach 63 Minuten runter. Womöglich bestritt er ebenfalls das letzte Spiel für die Ulmer, drehte direkt eine Ehrenrunde im Stadion.

Auch der US-amerikanische Investor Calvin Ford war im Stadion. Foto: Michael Kroha

Kapitel 4: Der Investor. US-Investor Calvin Ford war zum ersten Mal seit dem Deal mit dem SSV Ulm 1846 Fußball im Stadion, saß hoch oben auf der Haupttribüne. Er hatte vor Kurzem für 3,4 Millionen Euro 15 Prozent der Anteile an der Kapitalgesellschaft gekauft. Am Freitag reiste er an, am Sonntag ging es schon wieder zurück. „It’s amazing“, sagte er im kurzen Gespräch mit unserer Redaktion. Sprich: Er war begeistert. Vom Spiel, von der Atmosphäre, eigentlich von allem.

Die Krönung: Standesgemäß wurde der SSV Ulm 1846 Fußball im Goldregen zum Meister gekürt. Foto: Stephan Schöttl

Kapitel 5: Die Krönung. Sie endete standesgemäß im Goldregen. Nach dem Schlusspfiff wurden die Ulmer vom Deutschen Fußballbund (DFB) als neuer Drittliga-Meister geehrt. Kapitän Johannes Reichert bekam aus den Händen von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, die Trophäe überreicht. Achteinhalb Kilogramm schwer, 63 Zentimeter hoch und etwa 40.000 Euro wert. Obendrein wurden Trainer Thomas Wörle als „Trainer des Jahres“ und Stürmer Leo Scienza als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Das Ende der offiziellen Zeremonie war gleichzeitig der Startschuss für die nächste lange Partynacht.