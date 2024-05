Emotionales Ende: Nicolas Jann verkündet seinen Abschied aus Ulm

Im sozialen Netzwerk Instagram verabschiedet sich Nicolas Jann von den Fans des SSV Ulm 1846 Fußball. Für die kommt der Abschied des 32-Jährigen überraschend.

Eigentlich wollte der SSV Ulm 1846 Fußball erste Personalentscheidungen erst nach dem letzten Saisonspiel gegen den SC Verl am Samstag (13.30 Uhr) verkünden. Einer hat das nun selbst in die Hand genommen: Nicolas Jann verabschiedete sich in einem emotionalen Instagram-Post. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass ich morgen leider mein letztes Spiel für den Verein bestreiten werden", schreibt er. Damit ist klar: Sein Vertrag, der noch bis Ende Juni läuft, wird nicht verlängert. Der Kicker aus Wangen im Allgäu kam im Juli 2018 zum SSV - und wurde schnell zu einem Liebling der Fans.

"Ich hatte sechs wundervolle Jahre hier in Ulm und durfte in 2023 zum Aufstieg in die 3. Liga und nun zum Aufstieg in die 2. Bundesliga meinen Beitrag leisten. Mein Herz schlug immer schwarz-weiß und ich bin stolz, dass ich immer alles gegeben habe", schreibt der 32-Jährige weiter. Er spricht von "unvergesslichen Momenten". Und von denen gab es in seiner Zeit beim SSV Ulm 1846 Fußball viele. Jann wurde mit dem Klub neben den beiden Meistertiteln in den vergangenen zwei Jahren auch dreimal württembergischer Pokalsieger, bestritt zwei DFB-Pokalspiele gegen den FC Schalke 04 und den 1. FC Nürnberg. Insgesamt stand er für die Spatzen in 207 Pflichtspielen auf dem Platz, schoss 34 Tore und bereitete 44 weitere Treffer vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei Instagram schreibt Jann weiter: "Ich bedanke mich für die Loyalität, euren Support über die ganzen Jahre, die vielen Fan-Nachrichten, die mich laufend erreicht haben und die zahlreichen Freundschaften, die ich schließen durfte." Auch einen Dank an die Mitspieler schließt er an: "Wir sind nicht nur Spielerkollegen, sondern Freunde." Der Zusammenhalt sei einmalig und habe zu einem großen Teil den schnellen Aufstieg von der Regionalliga in die 2. Bundesliga ermöglicht. Die Kommentare auf die überraschende Nachricht vom Abschied aus Ulm ließen nicht lange auf sich warten: Nicht nur zahlreiche SSV-Fans ließen warme Worte da, sondern auch die Mitspieler. Dennis Chessa etwa schrieb: "Es war mir eine Ehre, mit Dir auf dem Platz zustehe. Danke für alles."