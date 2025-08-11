Nach dem 1:0 gegen Aue ist beim SSV Ulm 1846 Fußball die gute Laune zurück

Es war einer dieser ganz besonders emotionalen Nachmittage für Johannes Reichert. Das Urgestein des SSV Ulm 1846 Fußball fehlt der Mannschaft mit einem Kreuzbandriss zwar für längere Zeit, war aber beim Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (1:0) am Samstag an allen Ecken und Enden präsent. In der Kabine dufte der Leitwolf sowieso nicht fehlen, auf Krücken humpelte er wenig später mit dick bandagiertem Knie in den Stadioninnenraum, stattete dort den Fans einen Besuch ab. Die wiederum machten ihre Unterstützung für Reichert mit einem Spruchband deutlich. Darauf stand zu lesen: „448 x Ulm (Be)Reichert. Gute Besserung, Jo!“
SSV Ulm 1846 Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden