„SSV Ulm 1846 Fußball feiert emotionalen Heimsieg gegen Aue – Stimmen und Highlights“

SSV Ulm 1846 Fußball

Nach dem 1:0 gegen Aue ist beim SSV Ulm 1846 Fußball die gute Laune zurück

Im ersten Spiel ohne den verletzten Kapitän Johannes Reichert werden dessen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Was die Ulmer Fußballer zum Heimsieg sagen.
Von Stephan Schöttl
    Der SSV Ulm 1846 Fußball freut sich über den ersten Sieg in der neuen Drittliga-Saison.
    Der SSV Ulm 1846 Fußball freut sich über den ersten Sieg in der neuen Drittliga-Saison. Foto: Horst Hörger

    Es war einer dieser ganz besonders emotionalen Nachmittage für Johannes Reichert. Das Urgestein des SSV Ulm 1846 Fußball fehlt der Mannschaft mit einem Kreuzbandriss zwar für längere Zeit, war aber beim Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (1:0) am Samstag an allen Ecken und Enden präsent. In der Kabine dufte der Leitwolf sowieso nicht fehlen, auf Krücken humpelte er wenig später mit dick bandagiertem Knie in den Stadioninnenraum, stattete dort den Fans einen Besuch ab. Die wiederum machten ihre Unterstützung für Reichert mit einem Spruchband deutlich. Darauf stand zu lesen: „448 x Ulm (Be)Reichert. Gute Besserung, Jo!“

