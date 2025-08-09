SSV Ulm 1846 Fußball feiert gegen Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg

Mit einer im Vergleich zur vergangenen Saison runderneuerten Abwehrreihe ging der SSV Ulm 1846 Fußball in das Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue, in der Mitte der Dreierkette als Chef direkt Neuzugang Marcel Seegert, der während der Woche als Ersatz für den verletzten Spatzen-Kapitän Johannes Reichert nachverpflichtet wurde. Für den wiederum hatten die Ulmer eine besonders schöne Geste vorbereitet: Beim Aufwärmen trugen sie alle Shirts mit Reicherts Namen, seiner Rückennummer 5 und der Aufschrift: „Wir geben Dich nie auf!“. Der 34-Jährige selbst humpelte mit dick bandagiertem Knie auf Krücken ins Donaustadion und sah beim 1:0 den ersten Saisonsieg seines Herzensvereins.

Der SSV störte früh, setzte die Gäste beim Spielaufbau schon in deren Hälfte unter Druck. Das sah gut aus, war anfangs aber wenig effektiv. Erstmals gefährlich wurde es auf der anderen Seite, als Ryan Malone nach einer Ecke aus spitzem Winkel knapp über das Ulmer Tor köpfte (9.). Eine ganze Weile passierte dann allerdings erst einmal nichts Packendes mehr in den beiden Strafräumen, bis Lucas Röser die Führung für die Ulmer auf dem Fuß hatte, den Ball nach einer Hereingabe von Dennis Chessa aber nur an den Pfosten spitzelte (22.). Bei Aue musste kurz darauf Torhüter Max Uhlig verletzt vom Feld. Er stand in dieser Partie für Erzgebirge-Urgestein Martin Männel zwischen den Pfosten, der wegen einer Einschulungsfeier zuhause geblieben war. Mit Louis Lord kam nach dem frühen Uhlig-Aus damit der dritte Torwart der Gäste aufs Feld.

Max Scholze erzielt seinen ersten Treffer für den SSV Ulm 1846 Fußball

Es dauerte mehr als zehn Minuten, ehe er zum ersten Mal geprüft wurde, hielt den Abschluss von Chessa aber fest (38.). Beim 1:0 durch Max Scholze kurz vor der Pause war Lord machtlos (45.), der Neuzugang vom FC Bayern München II vollendete einen schönen Spielzug über Chessa und Niklas Kölle mit einem Schuss ins lange Eck. Es war einer der wenigen spielerischen Höhepunkte im ersten Abschnitt, was womöglich auch an den äußeren Bedingungen lag. Die Hitze machte nicht nur den Spielern auf dem Rasen zu schaffen, sondern auch so manchem Fan in der prallen Sonne auf den Rängen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Aue die Initiative, doch die Spatzen wehrten sich und hatten ihrerseits durch Max Brandt die nächste Chance. Sein Abschluss strich aber übers gegnerische Tor (49.). Die Gäste mussten jetzt mehr tun und wirkten insgesamt engagierter als noch in Halbzeit eins. Einen ersten Warnschuss vom eingewechselten Mika Clausen faustete SSV-Schlussmann Christian Ortag zur Seite (54.). Die Hausherren waren in dieser Phase merklich auf Sicherheit bedacht, bekamen dennoch immer wieder ihre Konterchancen. Diese spielten sie in den meisten Fällen aber nicht sauber genug aus.

Die Schlussphase ist nichts für schwache Nerven

Auch Aue war fahrlässig im Umgang mit den eigenen Möglichkeiten. Der Ausgleich wäre mehrfach dringewesen, erst scheiterte Julian Günther-Schmidt, dann wurde der Schuss von Erik Weinhauer abgeblockt. Sieben Minuten vor dem Ende hätte Ulm eigentlich den Deckel draufmachen müssen, doch Aue-Torwart Lord klärte einen Schuss von Max Brandt aus kurzer Distanz bravourös, nach der daraus resultierenden Ecke köpfte Lukas Mazagg aus wenigen Metern über das Tor. So blieb es ein Spiel auf des Messers Schneide, nichts für schwache Nerven. Acht Minuten ließ Schiedsrichter Nico Fuchs nachspielen. Acht Minuten, in denen die Spatzen über weite Strecken clever den Ball in den eigenen Reihen hielten – und riesiges Glück hatten, dass Aues Weinhauer, völlig frei vor dem Tor, nur um wenige Zentimeter vorbei zielte (90.+7).

SSV Ulm 1846 Fußball gegen Erzgebirge Aue: So haben sie gespielt

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Mazagg, Seegert (78. Crnovrsanin), Boller – Kölle, Dressel, Brandt (88. Wenig), Scholze – Becker (78. Besong), Chessa (78. Westermeier), Röser (59. Kahvic).

FC Erzgebirge Aue: Uhlig (25. Lord) – Zobel, Malone, Barylla – Uhlmann, Fabisch (87. Simnica) – Seiffert, Stefaniak, Günther-Schmidt (87. Majetschak), Fallmann (46. Weinhauer) – Ehlers (46. Clausen).

Tor: 1:0 Scholze (45.).

Zuschauer: 9.746

Schiedsrichter: Nico Fuchs (Bergisch Gladbach).