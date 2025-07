Gelungener Test: SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt 3:0 gegen den FC Zürich

Den größten Jubel gab es wieder einmal für Johannes Reichert. Der Kapitän des SSV Ulm 1846 Fußball ist nicht nur unumstrittener Liebling der Fans, sondern auch die Identifikationsfigur des Vereins. Bei der Mannschaftspräsentation vor dem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich betrat er ganz bewusst als Letzter das Donaustadion, verkündete dann: „Ich habe meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.“ Bis 2027 bleibt der inzwischen 34-jährige Leitwolf seinem Heimat- und Herzensverein damit mindestens erhalten. Reichert meinte: „Dieser Rückschlag durch den Abstieg hat uns alle zusammen noch stärker gemacht.“ Und wieder gab es tosenden Applaus von den Rängen. Den hatten sich die Spatzen im weiteren Verlauf des Nachmittags noch einige Male verdient, denn sie zeigten im Vorbereitungsspiel gegen den 13-fachen Schweizer Meister eine beeindruckende Frühform und gewannen mit 3:0 (1:0).

Der SSV ließ den Ball gefällig laufen. die erste große Chance hatte Andre Becker, sein Abschluss wurde gerade noch geklärt (15.). So mancher der 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion hatte da schon den Torschrei auf den Lippen. Bei der anschließenden Ecke köpfte Jan Boller knapp drüber. Danach plätscherte die Partie vor sich hin, von den Gästen war offensiv nichts zu sehen. Das wiederum dürfte deren Trainer Mitchell van der Gaag gar nicht gefallen haben, denn schon am kommenden Freitag beginnt für den FC Zürich die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den FC Sion. Am Ende einer weitgehend ereignislosen ersten Hälfte waren den Ulmern die Strapazen einer anstrengenden Trainingswoche anzumerken. Für das 1:0 (45.) reichten die Kräfte aber noch. Die Spatzen hatten sich vor dem gegnerischen Tor festgespielt, auf Zuspiel von Max Brandt traf Niclas Castelle ins lange Eck. Er spielt im System von Trainer Robert Lechleiter eine ähnlich wichtige Rolle wie Niklas Kölle, ein weiterer Leih-Rückkehrer, der vor dem Halbzeitpfiff beinahe noch das 2:0 erzielt hätte. Er scheiterte jedoch an Zürichs Schlussmann Yanick Brecher.

Aleksandar Kahvic trifft zum ersten Mal im Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball

Zur Pause wechselte Lechleiter ordentlich durch. Neuzugang Max Schmitt, ausgeliehen vom FC Bayern München, stand in den zweiten 45 Minuten im Ulmer Tor – und bekam schon in den ersten Minuten der zweiten Hälfte mehr zu tun als zuvor Christian Ortag. Er parierte aber die ersten Annäherungen der Schweizer aufs SSV-Gehäuse. Der Treffer fiel erneut auf der anderen Seite, sehenswert herausgespielt. Max Scholze flankte in die Mitte, dort stand Aleksandar Kahvic goldrichtig und köpfte zum 2:0 (59.). Die Hausherren hatten sich die Führung verdient, waren die aktivere und engagiertere Mannschaft. Sie hatten wenig später aber auch zweimal das Glück des Tüchtigen, als erst Zürichs Steven Zuber den Pfosten traf, dann Matthias Phaeton die Latte. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte nach einer Ecke mit Julian Etse noch ein Neuer im Spatzen-Trikot kurz vor dem Abpfiff.

Das sind die Stimmen zum Spiel

Routinier Lucas Röser meinte: „Es war ein sehr gelungener Tag für uns, auch das Event in der Kirche zusammen mit den Fans. Das hat uns Energie gegeben.“ Trainer Robert Lechleiter war ebenfalls äußerst zufrieden mit seiner Mannschaft. Er sagte: „Das Ergebnis will ich nicht zu hoch hängen, aber dieser Sieg ist schon einiges wert, weil er uns als Mannschaft und auch dem Umfeld guttut. Wir haben zwei gute Halbzeiten abgeliefert und gesehen, dass das funktioniert, was wir vorhaben.“ Strahlemann des Tages war Stürmer Aleksandar Kahvic. Er erzielte nach langer Leidenszeit sein erstes Tor für die Ulmer – und das auch noch vor den Augen seiner Eltern, die zur Saisoneröffnung extra angereist waren. Kahvic meinte: „Ich hoffe, dass noch viele Tore für diesen Verein folgen.“