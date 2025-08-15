Selbstbewusste Spatzen hoffen auf die Pokal-Überraschung gegen Elversberg

Als Drittligist der Vorsaison hat sich der SSV Ulm 1846 Fußball erneut für die erste Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs qualifiziert. Im vergangenen Jahr hatten die Spatzen das große Los gezogen und durften gegen den FC Bayern München ran (0:4). Am Sonntag (18 Uhr) ist nun Zweitligist SV Elversberg zu Gast im Donaustadion.

Das Personal: Torhüter Marvin Seybold und Stürmer Ensar Aksakal fallen beim SSV Ulm 1846 Fußball weiterhin angeschlagen aus, dazu natürlich auch Johannes Reichert, der Anfang der Woche am Knie operiert wurde. Niklas Kölle war in den vergangenen Tagen krank und stieg erst am Freitag wieder ins Mannschaftstraining ein.

Dafür haben die Ulmer einen weiteren Verteidiger verpflichtet: Jonas David hat bei den Spatzen einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der 25-Jährige spielte viele Jahre für den Hamburger SV, sowohl im Nachwuchsleistungszentrum als auch bei den Profis. Auf Leihbasis war er zudem für die Würzburger Kickers und Hansa Rostock, zuletzt für den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol aktiv. Trainer Robert Lechleiter sagt: „Wir wollten auf dieser Position noch einmal nachlegen, ganz unabhängig von der Verletzung von Jo Reichert. Jonas David passt genau zu unserem Anforderungsprofil. Er ist groß, körperlich robust, schnell und kopfballstark.“

Elversbergs Erfolgscoach Horst Steffen ist jetzt bei Werder Bremen

Der Gegner: In den vergangenen Jahren haben beide Klubs regelmäßig die Klingen gekreuzt. Auch die SV Elversberg war von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga durchmarschiert. In der Saison 2024/2025 scheiterten die Saarländer in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim sogar knapp am Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus. „Der Verein hat sich toll entwickelt. Aber in Elversberg gab es im Sommer auch einen großen Umbruch samt Trainerwechsel“, sagt Lechleiter. Horst Steffen, Erfolgscoach der Vorjahre, hat den Klub verlassen, trainiert jetzt den Erstligisten SV Werder Bremen. Sein Nachfolger ist Vincent Wagner, der von der TSG Hoffenheim II kam.

Die Ausgangslage: „Elversberg ist der Favorit, die haben jede Menge spielerische Qualität im Kader“, sagt Ulms Trainer Lechleiter. Das mag bei einem Duell eines Dritt- mit einem Zweitligisten auf der Hand liegen. Aber ganz so deutlich ist der Unterschied der Kräfteverhältnisse nicht. Das sehen auch die Buchmacher mit ihren Wettquoten so: Wer beispielsweise zehn Euro auf einen Sieg der Gäste setzt, bekäme dafür 22,50 Euro zurück, bei einem Erfolg der Spatzen wären es 31 Euro. Lechleiter sagt: „Das ist der Reiz des Pokals. Es geht nur ums Weiterkommen, das wollen wir schaffen und haben uns dafür auch schon einen Plan zurecht gelegt.“ Er hat sein Team in den Einheiten während der Woche auf inzwischen deutlich längere Spielzeiten, aber auch auf eine Verlängerung vorbereitet. „Auf 100 Minuten plus X“, meint er. Sogar auf ein mögliches Elfmeterschießen. Lechleiter: „Die Drucksituation kann man nicht simulieren. Wir werden aber mit Sicherheit im Training den einen oder anderen Elfer schießen lassen und auch die Jungs finden, die sich das im Fall der Fälle zutrauen.“

Der SSV Ulm 1846 Fußball erwartet zwischen 8000 und 8500 Fans im Donaustadion

Die Fans: Der SSV Ulm 1846 Fußball rechnet am Sonntagabend im DFB-Pokalspiel gegen Elversberg mit bis zu 8500 Zuschauerinnen und Zuschauern, der Gegner hat knapp 350 Fans angekündigt. Tickets gibt es online und an der Tageskasse des Donaustadions noch genügend. Lechleiter baut auf die Atmosphäre: „Die Fans spielen bei uns immer eine große Rolle. Wir werden super unterstützt, egal ob daheim oder auswärts. Das tut der Mannschaft gut.“