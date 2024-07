SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt Testspiel gegen den FC Basel mit 3:1.

Das Format war ungewöhnlich, das Ergebnis darf der SSV Ulm 1846 Fußball als Achtungserfolg werten. Der Zweitliga-Aufsteiger bestritt am Samstag zunächst ein ganz normales Testspiel gegen den FC Basel und hängte dann vor 4200 Zuschauerinnen und Zuschauern gleich noch 30 Minuten gegen die U21 des 20-fachen schweizer Meister und 13-maligen Pokalsieger an. Nach 90 Minuten hieß es 1:1, ganz am Ende hatten die Spatzen mit 3:1 gewonnen.

Im Tor des FC Basel steht Marvin Hitz

Basel begann druckvoll, hatte etwas mehr Ballbesitz und ging folgerichtig nach zehn Minuten durch Fabian Frei mit 1:0 in Führung. Aber dann kam Ulm immer besser ins Spiel. In der 21. Minute hatte Niklas Kölle die erste Gelegenheit. Marvin Hitz im Tor des FC Basel konnte den Ball abwehren. Nach der folgenden Ecke kam Tom Gaal am langen Pfosten zum Abschluss, doch erneut war Hitz zur Stelle. Unter den Augen des früheren Ulmer Bundesligatrainers Martin Andermatt, der inzwischen in der Akademie des FC Basel arbeitet, war der Zweitliga-Aufsteiger nun mindestens ebenbürtig.

Neuzugang Semir Telalovic gab im Sturmzentrum sein Debüt, unterstützt wurde er von Dennis Chessa und Aaron Keller. Dieses Trio lauerte immer wieder auf Balleroberungen, aber in die Halbzeit ging es mit dem 1:0 für Basel.

Anschließend wechselte der Ulmer Trainer Thomas Wörle bis zur 60. Minute komplett durch. Klare Torchancen für die Spatzen blieben aber zunächst Mangelware. Erst in der 80. Minute besorgte Felix Higl den Ausgleich. Er setzte den Ball platziert mit links in die rechte untere Ecke. Nach 90 Minuten hieß es also 1:1, es folgte die Verlängerung gegen den Nachwuchs des FC Basel.

Andreas Ludwig mit einem an Jonathan Meier verursachten Foulelfer (97.) und erneut Higl (119.) legten in dieser Zusatzschicht noch zwei Treffer nach.