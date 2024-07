SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt Testspiel in Unterhaching mit 3:1

Vor ein paar Wochen wäre das noch ein Duell auf Augenhöhe gewesen. Jetzt bestritt der SSV Ulm 1846 Fußball als Zweitligist ein Testspiel beim Drittligisten Unterhaching und er gewann mit 3:1. Standesgemäß sozusagen.

Ulm begann mit viel Ballbesitz. Lennart Stoll setzte nach vier Minuten erstmals zum Schuss an, er zielte aber links am Tor vorbei. Nach elf Minuten kam Felix Higl nach Pass von Jonathan Meier nicht an den Ball. Das Gegenpressing funktionierte in dieser Phase sehr gut, sodass Unterhaching Probleme hatte, sich zu befreien. Lennart Stoll traf schließlich in der 18. Minure Stoll zur Führung, die Vorarbeit hatten auf der rechten Seite Jo Reichert und Jonathan Meier geleistet. Zur Pause wurde bei den Spatzen komplett gewechselt, dadurch ging der Spielfluss ein bisschen verloren. Die Hachinger Mannschaft von Trainer Marc Unterberger tauchte nun öfter vor dem Tor des eingewechselten Ulmer Keepers Marvin Seybold auf. Aer auch den zweiten Treffer in dieser Partie erzielten die Ulmer in Person von Max Brandt. Nach guter Vorarbeit von Lucas Röser musste die Nummer 23 den Ball nur noch über die Linie drücken (57.). Knapp zehn Minuten später nahm sich Max Lamdy aus gut 20 Metern ein Herz und versenkte den Ball zum Anschluss für Haching sehenswert in der rechten oberen Torecke. Kurz vor dem Schlusspfiff traf dann aber Semir Telalovic mit seinem Premierentor zum 3:1-Endstand.

Die nächsten Ulmer Testspiele stehen am 27. Juli beim FC Ingolstadt und am 28. Juli . in Aitrach gegen den VfB Stuttgart II an.