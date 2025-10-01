5:1 gegen Schweinfurt: SSV Ulm 1846 Fußball feiert ein Schützenfest

Es ist etwas mehr als 60 Jahre her, dass diese beiden Teams das letzte Mal gegeneinander antraten. In der Saison 1964/1965 waren die Ulmer noch als TSG unterwegs, der 1. FC Schweinfurt gewann in der Regionalliga Süd beide Vergleiche (1:0 und 2:1). Seitdem ist viel Zeit vergangen, die Klubs haben bewegte Jahre hinter sich – und wären in der laufenden Drittliga-Spielzeit nach durchwachsenem Auftakt gerne in ruhigerem Fahrwasser unterwegs. Der SSV Ulm 1846 Fußball machte am Mittwochabend einen weiteren großen Schritt in diese Richtung, gewann sein Heimspiel mit 5:1 und scheint den größten Sturm tatsächlich durchsegelt zu haben.

Die Spatzen waren in den ersten Minuten aber zunächst einmal defensiv beschäftigt, weil sich die Gäste aus Unterfranken nicht hinten reinstellten, sondern das Heil in der Offensive suchten. Doch der Druck hielt sich in Grenzen, der SSV versuchte nach kurzer Findungsphase, den Spieß umzudrehen und selbst den Takt vorzugeben. So entwickelte sich ein umkämpftes, aber durchaus unterhaltsames Spiel, in dem beide Kontrahenten ihre Ausrufezeichen setzten. Zunächst brachte Dennis Chessa die Hausherren nach tollem Zuspiel von Elias Löder mit einem platzierten Schuss in Führung (1:0/14.), doch die währte nicht lange. Auf der anderen Seite glich Joshua Endres nur drei Minuten später zum 1:1 aus. Den ersten Schussversuch des Schweinfurters hatte Ulms Torwart Christian Ortag noch geklärt, beim Nachschuss war er machtlos. In hoher Frequenz ging es munter weiter, denn wieder waren kaum 180 Sekunden vergangen, da stand Niklas Kölle, frischgebackener Papa, im gegnerischen Strafraum goldrichtig und verwertete einen Abpraller zum 2:1 (20.). Ein irrer Schlagabtausch.

Nach zehn wilden Minuten beruhigt sich die Partie wieder

Nach diesen wilden zehn Minuten hatte sich die Begegnung wieder beruhigt. Die Ulmer ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und suchten geduldig nach Lücken in der Schweinfurter Abwehr, ohne sich dabei klare Torchancen herauszuspielen. So ging es mit dem knappen Vorsprung, der inzwischen auch verdient war, in die Halbzeitpause.

Leon Dajaku feuerte den ersten Warnschuss nach dem Seitenwechsel ab, gar nicht so ungefährlich. Schweinfurts Schlussmann Toni Stahl lenkte die Kugel gerade noch zur Ecke. Dajaku war einer der Aktivposten bei den Gastgebern. Viel lief über ihn auf der einen Seite und Dennis Chessa auf der anderen, in der Mitte machten Max Brandt und Elias Löder Tempo. Sie drängten auf den dritten Treffer, doch oft war das finale Zuspiel zu ungenau. Generell schlichen sich immer mehr Fehler ein, schon im Aufbauspiel. Von den Gästen aus Unterfranken kam aber auch in dieser Phase nicht viel. Lediglich der eingewechselte Sebastian Müller, in der Vorsaison bester Scorer des Regionalliga-Meisters, hatte die eine oder andere gute Aktion, unter anderem einen Pfostenschuss. Doch das war zu wenig, um dem Spiel möglicherweise doch noch einmal eine Wendung zu geben. Das war ab der 72. Minute ohnehin zur Mammutaufgabe geworden. Nach einem Eckball standen gleich zwei Ulmer völlig alleine vor dem Gästetor. Elias Löder hatte in dieser Szene überhaupt keine Mühe, den Ball mit dem Kopf zum 3:1 über die Linie zu bugsieren. Kölle (77.) und Lucas Röser (83.) legten in den Schlussminuten sogar noch zwei weitere Treffer nach, ebenfalls weitgehend ungestört.

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Schweinfurt 05: So haben sie gespielt

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Kölle, Boller, Seegert (83. Vater), Scholze – Brandt, Dressel – Chessa (62. Besong), Löder (81. Westermeier), Dajaku (79. Brown) – Becker (62. Röser).

1. FC Schweinfurt 05: Stahl – Celebi (70. Bausenwein), Krätschmer (79. Doktorczyk), Meißner, Trslic, Angleberger (60. Fery) – Endres, Böhnlein, Geis, Obiogumu (46. Müller) – Tranziska (79. Grimbs).

Tore: 1:0 Chessa (14.), 1:1 Endres (17.), 2:1 Kölle (20.), 3:1 Löder (72.), 4:1 Kölle (77.), 5:1 Röser (83.).

Gelbe Karten: Boller, Chessa – Tranziska, Angleberger, Müller.

Zuschauer: 8.552

Schiedsrichter: Michael Näther (25, Neschwitz/Sachsen).