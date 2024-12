Den Spatzen hat es Spaß gemacht: Eine Halbzeitbilanz in Zahlen

Es sei, sagte Münsters Trainer Sascha Hildmann, ein „ganz zähes Fußballspiel“ gewesen. Zwar genau das, was beide Seiten im Duell der Aufsteiger zwischen dem SC Preußen Münster und dem SSV Ulm 1846 Fußball erwartet hatten. Intensiv, sehr umkämpft, taktisch geprägt. Erhofft hatten sie sich trotzdem etwas anderes. Spatzen-Coach Thomas Wörle brachte es nach der Partie auf den Punkt und meinte: „Wenn man ein so enges Spiel für sich entscheiden will, dann muss man eine seiner Chancen nutzen. Das ist uns leider nicht gelungen. Mit dem Unentschieden müssen wir leben, das ist okay.“ Das 0:0 war der Abschluss eines aufregendes Jahres für den SSV. 17 von 34 Spieltagen sind in der 2. Bundesliga bereits absolviert. Eine Halbzeitbilanz in Zahlen.

