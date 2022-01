SSV Ulm 1846 Fußball holt Spieler mit Bundesliga-Erfahrung

Hendrik Hansen heißt der neue Mann für die Innenverteidigung. Allerdings muss er zuerst wieder richtig gesund werden.

Seiner Vita nach ist er eine namhafte Verstärkung – wenn er denn wieder völlig gesund wird: Der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat sich mit Innenverteidiger Hendrik Hansen verstärkt. Bis zum vergangenen Sommer lief der 27-Jährige für die Würzburger Kickers auf, für die absolvierte er 58 Spiele in der zweiten und dritten Liga sowie in diversen Pokalwettbewerben, dabei gelangen ihm drei Tore. Zuletzt war er allerdings verletzungsbedingt ohne Verein.

Ausgebildet wurde Hansen beim VfL Wolfsburg, dort feierte er mit den A-Junioren den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Auch für die deutsche U18-Nationalmannschaft war er fünfmal im Einsatz. In der zweiten Mannschaft der Wölfe kam er 58 Mal in der Regionalliga zum Einsatz, er feierte außerdem 2016 sein Debüt in der ersten Bundesliga. Bei den Spatzen soll der 1,95 Meter große Hansen sich in den nächsten Monaten zunächst wieder stabilisieren.

Direktor Markus Thiele sagte dazu: „Hendrik bringt viel Erfahrung mit und hat seine Qualität schon häufig unter Beweis gestellt, aber er war leider lange verletzt. Wir wollen ihn wieder aufbauen, dafür geben wir ihm die Zeit die er braucht.“ Hansen sagte: „Es freut mich, dass ich vom SSV Ulm 1846 Fußball das Vertrauen bekommen habe, mich nach meiner Verletzung zurückzuarbeiten und bald wieder auf dem Platz zu stehen.“