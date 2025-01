Trotz Niederlage gibt es für die Spatzen ein Kompliment vom Trainer

Für Andreas Ludwig war es ein emotionaler Moment. Zum ersten Mal nach fast zehn Jahren stand der 34-Jährige wieder in der Startelf bei einem Zweitliga-Spiel. Zum letzten Mal war das im Mai 2015 für den VfR Aalen im Heimspiel gegen den VfL Bochum der Fall. In der laufenden Saison hatte der Routinier bis dato erst eine Minute auf dem Konto, Trainer Thomas Wörle hatte aber schon in den Testspielen gegen Aue und Altach auf ihn gesetzt.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Wörle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andreas Ludwig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis