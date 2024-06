Mit Maurice Krattenmacher kommt das nächste große Talent nach Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball leiht sich Maurice Krattenmacher aus. Der hat erst vor wenigen Tagen einen Profivertrag beim FC Bayern München unterschrieben.

Es war längst kein Gerücht mehr, Münchner Medien hatten bereits vor einigen Tagen über den perfekten Transfer von Maurice Krattenmacher zum SSV Ulm 1846 Fußball berichtet. Doch die offizielle Bestätigung blieb erst einmal aus. Nun haben auch die Spatzen den 18-Jährigen als weiteren Neuzugang verkündet. Krattenmacher kommt per Leihe für ein Jahr vom FC Bayern München. Dort hatte er erst im Juni einen Profivertrag unterschrieben.

Der Mittelfeldspieler durchlief die Nachwuchsteams des FC Bayern und der SpVgg Unterhaching. Bei den Hachingern rückte er 2022 zur Profimannschaft auf, debütierte schon als 17-Jähriger in der Regionalliga und stieg schließlich in die 3. Liga auf. In der abgelaufenen Saison bestritt der gebürtige Bad Aiblinger 33 Spiele, erzielte einen Treffer und bereitete sieben Tore vor. Nach Einsätzen in der deutschen U17 und U18 gehört er aktuell zum Kader der U-19-Auswahl des Deutschen Fußballbunds (DFB).

Maurice Krattenmacher stößt zum Trainingsauftakt am Wochenende zur Mannschaft

Nach Top-Talent Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart ist Krattenmacher ein weiterer junger, aufstrebender Kicker, der in Ulm unter Trainer Thomas Wörle den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen soll. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Welches Potenzial Maurice in seinem jungen Alter besitzt, hat er schon unter Beweis gestellt. Wir sehen den Schritt nach Ulm und in die 2. Bundesliga für genau richtig an. Sowohl mit dem FC Bayern als auch mit Maurice haben wir sehr gute Gespräche geführt und freuen uns, dass er am Trainingsstart zur Mannschaft stoßen wird.“

Das sagt Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zum Leihgeschäft

Beim FC Bayern ist man gleicher Meinung. Sportdirektor Christoph Freund spricht von einem "jungen Spieler mit einer erstklassigen Perspektive". Er sagt weiter: "Wir versprechen uns viel von ihm in der Zukunft, und Talente wie ihn muss man sorgfältig aufbauen. Für Maurice ist es jetzt wichtig, auf der nächsten Stufe regelmäßig zum Einsatz zu kommen, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der SSV Ulm bietet nach dem Aufstieg in die Zweite Liga hierzu beste Möglichkeiten. Wir werden ihn genau beobachten und seinen Weg permanent begleiten.“