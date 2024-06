Niklas Kolbe kommt von den Stuttgarter Kickers zum SSV Ulm 1846 Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball präsentiert mit Niklas Kolbe einen weiteren Neuzugang. Der 27-jährige Verteidiger kommt vom Dauerrivalen Stuttgarter Kickers.

Pünktlich zum Vorbereitungsstart hat der SSV Ulm 1846 Fußball einen weiteren Neuzugang präsentiert: Verteidiger Niklas Kolbe kommt vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Wie schon bei Leihspieler Maurice Krattenmacher vom FC Bayern München war die Verkündung des Transfers nur noch Formsache, in der Gerüchteküche war der Namen in den vergangenen Wochen schon heiß diskutiert worden. Kolbe hat beim Zweitliga-Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

In der abgelaufenen Saison bestritt Kolbe 26 Spiele in der Regionalliga Südwest und verpasste mit seinem Verein am letzten Spieltag nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga. Seit 2020 war der Linksfuß für die Kickers am Ball, zuvor spielte er für den FC Nöttingen, bei dem der 27-jährige ausgebildet wurde. Außerdem war er im Nachwuchs des Karlsruher SC aktiv. In seiner Laufbahn kam er unter anderem auf 145 Oberliga- und 55 Regionalligaspiele.

Für Niklas Kolbe ist die 2. Bundesliga "ein Kindheitstraum"

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Niklas Kolbe wird unser bestehendes Team in der Abwehr ideal ergänzen, da er über viel Erfahrung verfügt und zudem Linksfuß ist. Wir sind überzeugt, dass er auch charakterlich sehr gut zu uns passt." Kolbe selbst spricht von einem "Kindheitstraum, in den ersten beiden Ligen zu spielen" und meint weiter: "Über das Interesse des SSV Ulm 1846 Fussball habe ich mich sehr gefreut und bin dankbar, diese Chance zu bekommen. Ich bin hochmotiviert, die Herausforderung mit dem SSV in der 2. Bundesliga anzugehen.“

