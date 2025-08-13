SSV Ulm 1846 Fußball reagiert auf Fan-Kritik nach dem ersten Heimspiel

In den sozialen Netzwerken hatten viele Fans des SSV Ulm 1846 Fußball direkt nach dem ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Erzgebirge Aue ihren Unmut geäußert. Die Kritik drehte sich dieses Mal aber nicht ums Sportliche, sondern um das Organisatorische rund um das Donaustadion. Konkret ging es vor allem um lange Schlangen und Wartezeiten am Einlass zum D-Block und ein augenscheinlich reduziertes Cateringangebot im Stadionsüden. Wenige Tage vor dem nächsten Heimspiel, der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs gegen die SV Elversberg, bezieht der Verein nun Stellung dazu.

„Zunächst möchten wir uns bei allen betroffenen Zuschauerinnen und Zuschauern für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, so sollte ein Stadionerlebnis nicht aussehen“, schreiben die Verantwortlichen der Spatzen. In einer Nachbesprechung seien die einzelnen Kritikpunkte noch einmal aufgearbeitet worden. Demnach müsse man die Themen getrennt voneinander betrachten. Für die Situation am Einlass übernimmt der SSV die Verantwortung. In der Stellungnahme heißt es: „Die langen Wartezeiten sind nicht der Anspruch des SSV Ulm 1846 Fußball. Die Problematik wurde erkannt und sofort angesprochen. Hier werden wir ab sofort wieder einen weiteren Eingang öffnen, um die Einlasssituation zu verbessern.“ Dies soll bereits beim Spiel am Sonntag gegen die SV Elversberg so sein.

Verändertes Konzept im Bereich des Südeingangs gegen Elversberg

Anders verhalte es sich bei der Verpflegungssituation. Der Verein erklärt: „Hier haben wir nur sehr geringen Einfluss, da die Verantwortung des Betriebs der Kioske beim Caterer und der Infrastruktur bei der Stadt Ulm liegt. Hier versuchen wir seit Monaten im Sinne unserer Fans einzuwirken, Lösungen vorzuschlagen und eine Verbesserung herbeizuführen. Bisher leider ohne Erfolg. Aber: Wir bleiben hartnäckig am Ball.“ Gemeinsam habe man sich die Situation vor Ort angeschaut. Kurzfristig werde für die nächsten Spiele ein verändertes Konzept im Bereich des Südeingangs umgesetzt, um die Wartezeiten beim Catering zu verringern.

Das schreiben Fans des SSV Ulm 1846 Fußball im Internet

Im Internet gehen diesbezüglich die Diskussionen unter den Fans weiter. So mancher wünscht sich etwa gleich eine komplette Neuausrichtung des Catering-Konzeptes. Ein Nutzer kommentiert dazu: „Um den regionalen Bezug herzustellen, wären Käsespätzle, Schupfnudeln, Maultaschen, etc. selbstredend. Aus ganz Deutschland kommen Fans nach Ulm und was wird bei uns angeboten? Eine Rote im Semmel. Nicht mal Stadionpommes gibt es. Von vegetarischen Alternativen braucht man gar nicht zu sprechen.“

Gegen Aue wunderte sich mancher Spatzen-Anhänger auch über leere Blöcke. Der Verein dazu auf Nachfrage unserer Redaktion: „Die Blöcke E und H waren nicht geöffnet. Wir werden diese in dieser Saison nur dann öffnen, wenn die anderen Blöcke in Richtung ausverkauft gehen. Das war am Samstag nicht der Fall.“