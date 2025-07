Spielplan ist da! SSV Ulm 1846 Fußball zum Auftakt beim SV Wehen Wiesbaden

Mit einem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden startet der SSV Ulm 1846 Fußball am ersten August-Wochenende in die neue Saison der 3. Liga. Das erste Heimspiel im Donaustadion bestreiten die Spatzen eine Woche später gegen den FC Erzgebirge Aue. Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage gibt der Deutsche Fußballbund (DFB) nächste Woche bekannt. Die Spielzeit wird am Freitag, 1. August, mit der Partie des TSV 1860 München bei Rot-Weiß Essen offiziell eröffnet.

Den ersten beiden Spieltagen der 3. Liga schließt sich die erste Runde im DFB-Pokal-Wettbewerb an, in dem die Ulmer am Sonntag, 17. August, die SV Elversberg empfangen. In die Winterpause gehen die Drittligisten am 21. Dezember nach dem 19. Spieltag. In der Hinrunde sind zwei Wochenspieltage eingeplant (16./17. September und 30. September/1. Oktober). In den drei Länderspielperioden im September, Oktober und November machen die Vereine jeweils Pause. Start in die Rückrunde ist am 16. Januar 2026, der letzte Spieltag der Saison am Samstag, 16. Mai 2026.

Das sind die Anstoßzeiten in der 3. Liga

Die Anstoßzeiten sind unverändert: Nach der Partie am Freitagabend (19 Uhr) finden weiterhin sechs Spiele samstags statt. Fünf davon werden um 14 Uhr angepfiffen, eine weitere Begegnung folgt um 16.30 Uhr. Drei Partien werden sonntags ausgetragen - um 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr.

Die Spiele des SSV Ulm 1846 Fußball im Überblick

1. Spieltag | 2./3. August | SV Wehen Wiesbaden – SSV Ulm 1846 Fußball

2. Spieltag | 8. bis 10. August | SSV Ulm 1846 Fußball – FC Erzgebirge Aue

3. Spieltag | 22. bis 24. August | MSV Duisburg – SSV Ulm 1846 Fußball

4. Spieltag | 29. bis 31. August | SSV Ulm 1846 Fußball – SV Waldhof Mannheim

5. Spieltag | 12. bis 14. September | Alemannia Aachen – SSV Ulm 1846 Fußball

6. Spieltag | 16./17. September | 1. FC Saarbrücken – SSV Ulm 1846 Fußball

7. Spieltag | 19. bis 21. September | SSV Ulm 1846 Fußball – SSV Jahn Regensburg

8. Spieltag | 26. bis 28. September | TSG Hoffenheim II – SSV Ulm 1846 Fußball

9. Spieltag | 30. September/1. Oktober | SSV Ulm 1846 Fußball – 1. FC Schweinfurt 05

10. Spieltag | 3. bis 5. Oktober | FC Ingolstadt 04 – SSV Ulm 1846 Fußball

11. Spieltag | 17. bis 19. Oktober | SSV Ulm 1846 Fußball – FC Energie Cottbus

12. Spieltag | 24. bis 26. Oktober | SC Verl – SSV Ulm 1846 Fußball

13. Spieltag | 31. Oktober bis 2. November | SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Stuttgart II

14. Spieltag | 7. bis 9. November | SSV Ulm 1846 Fußball – FC Hansa Rostock

15. Spieltag | 21. bis 23. November | TSV Havelse – SSV Ulm 1846 Fußball

16. Spieltag | 28. bis 30. November | SSV Ulm 1846 Fußball – TSV 1860 München

17. Spieltag | 5. bis 7. Dezember | Viktoria Köln – SSV Ulm 1846 Fußball

18. Spieltag | 12. bis 14. Dezember | SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Osnabrück

19. Spieltag | 19. bis 21. Dezember | Rot-Weiß Essen – SSV Ulm 1846 Fußball

20. Spieltag | 16. bis 18. Januar | SSV Ulm 1846 Fußball – SV Wehen Wiesbaden

21. Spieltag | 23. bis 25. Januar | FC Erzgebirge Aue – SSV Ulm 1846 Fußball

22. Spieltag | 30. Januar/1. Februar | SSV Ulm 1846 Fußball – MSV Duisburg

23. Spieltag | 6. bis 8. Februar | SV Waldhof Mannheim – SSV Ulm 1846 Fußball

24. Spieltag | 13. bis 15. Februar | SSV Ulm 1846 Fußsball – Alemannia Aachen

25. Spieltag | 20. bis 22. Februar | SSV Ulm 1846 Fußball – 1. FC Saarbrücken

26. Spieltag | 27. Februar bis 1. März | SSV Jahn Regensburg – SSV Ulm 1846 Fußball

27. Spieltag | 3./4. März | SSV Ulm 1846 Fußball – TSG Hoffenheim II

28. Spieltag | 6. bis 8. März | FC Schweinfurt 05 – SSV Ulm 1846 Fußssball

29. Spieltag | 13. bis 15. März | SSV Ulm 1846 Fußball – FC Ingolstadt 04

30. Spieltag | 20. bis 22. März | FC Energie Cottbus – SSV Ulm 1846 Fußball

31. Spieltag | 4./5. April | SSV Ulm 1846 Fußball – SC Verl

32. Spieltag | 7./8. April | VfB Stuttgart II – SSV Ulm 1846 Fußball

33. Spieltag | 10. bis 12. April | FC Hansa Rostock – SSV Ulm 1846 Fußball

34. Spieltag | 17. bis 19. April | SSV Ulm 1846 Fußball – TSV Havelse

35. Spieltag | 24. bis 26. April | TSV 1860 München – SSV Ulm 1846 Fußball

36. Spieltag | 2./3. Mai | SSV Ulm 1846 Fußball – FC Viktoria Köln

37. Spieltag | 8. bis 10. Mai | VfL Osnabrück – SSV Ulm 1846 Fußball

38. Spieltag | 16. Mai | SSV Ulm 1846 Fußball – Rot-Weiß Essen