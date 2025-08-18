Den Spatzen fehlt auch im DFB-Pokal die Durchschlagskraft

Sie hatten sich durchaus etwas ausgerechnet, schieden dann aber in der ersten Runde des DFB-Pokals aus. Weil der SSV Ulm 1846 Fußball selbst kaum Torchancen hatte und ohne Treffer blieb, auf der anderen Seite Zweitligist SV Elversberg ein Tor gelang, endete die Partie vor 9531 Zuschauerinnen und Zuschauern im heimischen Donaustadion mit 0:1. Nun kann sich die Mannschaft von Trainer Robert Lechleiter voll und ganz auf die Partien in der 3. Liga konzentrieren und daran arbeiten, im Angriff noch durchschlagskräftiger zu werden.

Betrachtet man die ersten Pflichtspiele der Ulmer, so scheint sich fortzusetzen, woran es ihnen in der vergangenen Runde, die mit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga endete, mangelte: an Toren. Eins beim SV Wehen Wiesbaden, eins gegen Aue und keins gegen Elversberg. So kann man im Fußball auch kaum etwas erben. Keine Frage, die Spatzen waren gegen Elversberg sehr engagiert, versuchten bis zum Schluss alles, um zumindest noch in die Verlängerung zu kommen, doch den Treffer des eingewechselten Felix Keidel aus spitzem Winkel (72.) konnten sie nicht wettmachen. Genau genommen hätten die Gäste aus dem Saarland eher ein zweites oder gar drittes Tor erzielen müssen, als Ulm den Ausgleich. So gesehen war der Erfolg der spielstärkeren SVE auch verdient.

Christian Ortag hält seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel

Elversberg versuchte schnell, die Partie zu dominieren, stieß aber auf einigen Widerstand der Spatzen. Trotzdem kam die SVE zu Chancen, so vor allem durch Amara Condes Freistoß, der knapp drüber ging (13.). Oder durch Bambasé Conté, dessen Kopfball aus fünf Metern neben dem Kasten von SSV-Keeper Christian Ortag landete. Dann bekamen der Ulmer Torhüter und seine Vorderleute bei mehreren gefährlichen Aktionen des Zweitligisten ordentlich Arbeit. Die Führung für Elversberg lag in der Luft. Dass diese nicht erfolgte, lag insbesondere an Ortag, der zum Beispiel in der 43. Minute einen Schuss von Tom Zimmerschied toll zur Ecke abwehrte.

„Wir wollten in der zweiten Halbzeit mehr attackieren“, sagte Robert Lechleiter später. Das klappte zunächst ganz gut und in der 62. Minute hatten die Spatzen und ihre Fans den Torschrei auf den Lippen, als Lucas Röser den Ball an SVE-Torwart Nicolas Kristof vorbei zum vermeintlichen 1:0 einschoss. Doch der SSV-Stürmer hatte klar im Abseits gestanden. So blieb es beim torlosen Unentschieden. Die Ulmer spielten den Ball nach wie vor von hinten geschickt und oft schnell heraus, doch am und im Strafraum der Saarländer war Schluss. Als der SSV nach dem Gegentor von Felix Keidel (72.) alles probierte, um den Ausgleich zu erzielen, kam Elversberg – obwohl Ulms Neuzugang Marcel Seegert mit seiner Routine die Abwehr gut organisierte – zu weiteren Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Die Spatzen wehrten sich mit allen Kräften und hatten einen Christian Ortag, der mit toller Reaktion einen weiteren Schuss von Keidel (82.) entschärfte.

Das sagen Trainer Robert Lechleiter und Verteidiger Marcel Seegert

Auf der Gegenseite wurde Ulm zwar öfter gefährlich, in letzter Konsequenz passierte aber nichts. Und so gewann Elversberg, dessen Trainer Vincent Wagner mit der Vorstellung seines Teams nur bedingt zufrieden war. Er meinte: „Wir haben uns einige technische Fehler geleistet und nach unserer Führung hätten wir das 2:0 machen müssen.“

Sein Gegenüber Robert Lechleiter analysierte: „Wir haben die Umschaltmomente nicht so gut ausgespielt. Wir nehmen aber Positives aus der zweiten Halbzeit mit. Natürlich müssen die Bälle dahin kommen, wo die Stürmer stehen oder andersherum.“ Marcel Seegerts Fazit war unter anderem: „Es war eine engagierte Leistung von uns. Vorne hat uns ein Quäntchen gefehlt, um in Führung zu gehen. In einer Verlängerung hätte alles passieren können.“ Diese haben die Spatzen aber nicht erreicht und so geht der DFB-Pokal ohne sie weiter.