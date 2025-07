SSV Ulm 1846 Fußball feiert zur Saisoneröffnung Gottesdienst im Münster

Mit Gottes Segen geht es für den SSV Ulm 1846 Fußball in die neue Saison der 3. Liga. Zum ersten Mal hatte der Verein vor dem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich Mannschaft, Verantwortliche und Fans zu einem Saisoneröffnungs-Gottesdienst ins Münster eingeladen. Die Idee an sich ist freilich nicht neu, das beichtete SSV-Geschäftsführer Markus Thiele zu Beginn auch gleich. „Ich habe gegen das siebte Gebot verstoßen: Du sollst nicht stehlen. Die Idee, diesen Gottesdienst hier im Münster zu feiern, haben wir schamlos geklaut beim 1. FC Köln. Doch das schlechte Gewissen hält sich in Grenzen, zumal wir uns in zwei Kategorien gar nicht hinter dem großen Effzeh verstecken müssen: Unsere Fans sind mindestens genauso leidenschaftlich und ein ebenso großer Rückhalt wie die Kölner Anhänger. Und unser Münster ist höher als der Kölner Dom“, sagte er.

Warum ein Gottesdienst? Weil Kirche und Fußball doch einige Gemeinsamkeiten haben. „Beide haben begeisterte Anhänger mit Leidenschaft und Hingabe, es gibt in der Bibel wie im Fußball Sünder. Der Glaube an das Gute verbindet Anhänger von Bibel und Fußball gleichermaßen, auch wenn es Momente des Zweifels gibt. Bei uns zum Beispiel am Ende der vergangenen Saison“, sagte Thiele weiter.

Den liturgischen Teil des Gottesdienstes zelebrierten Pfarrer Peter Heiter, Dekan Ulrich Kloos und Dekan Torsten Krannich. Heiter hatte bei seiner kurzweiligen Predigt den offiziellen Spielball der 3. Liga mit auf die Kanzel genommen und erzählte eingangs zunächst von einer Spielsituation, an der er im Duell zweier geistlicher Studienhäuser selbst beteiligt war. Seine Botschaft: „Oft läuft man beim Fußball gegen ein Abwehrbollwerk, dann kommt der geniale Querpass, der den Raum öffnet.“ Das sei aufs Leben übertragbar. „Wir haben immer wieder Momente, in denen wir alles gegen uns haben. Es läuft einfach nicht, wie man will. Dann gibt es diesen genialen Diagonalpass: eine nette Nachricht zum Beispiel oder einen Freund, der einem die Hand auf die Schulter legt und Beistand leistet. Gott will nicht, dass wir im Abseits sind, sondern dass es weitergeht.“ Im besten Fall miteinander – wie beim Fußball.

Auf der Orgel erklingt der Queen-Klassiker „We are the champions“

Nachdem gemeinsam gesungen – unter anderem die SSV-Hymne mit Jennifer Engels und Tom Schlotter – und gebetet wurde, meinte Markus Thiele: „Natürlich wäre es auch schön, wenn wir uns nicht nur vor der Saison im Münster treffen, sondern nach der Runde auch davor. Das würde bedeuten, dass wir was zu feiern haben.“ Den passenden Soundtrack dazu lieferte Münster-Organist Siegfried Gmeiner bereits mit seinem voluminösen Vorspiel, seiner Version des Queen-Klassikers „We are the champions“.