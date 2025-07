In Südtirol holt sich der SSV Ulm 1846 Fußball den Feinschliff

Dass bis zum ersten Pflichtspiel Anfang August beim SV Wehen Wiesbaden noch viel Arbeit auf Trainer Robert Lechleiter wartet, zeigte sich beim jüngsten Testspiel des Zweitliga-Absteigers am Mittwochabend in Ersingen gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Mit 1:2 verloren die Ulmer die Partie. Den Gegentreffern durch Bajung Darboe (47.) und Gibson Nana Adu (56.) waren eine Nachlässigkeit in der Defensive und ein Fehler im Spielaufbau vorausgegangen. Vorne traf zwar Ensar Aksakal (59.) für die Spatzen. Größtenteils war es aber ein Abbild der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga: Der SSV war die bessere Mannschaft, spielte gefällig und schnell in Richtung des Bayern-Tors. Der Drittligist wollte den Ausgleich unbedingt, aber es fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Die größten Möglichkeiten vergaben Julian Kudala und Max Brandt in der Schlussphase.

Am Samstagmorgen macht sich der SSV Ulm 1846 Fußball auf den Weg ins Trainingslager nach Südtirol. Nachdem sich die Mannschaft in den vergangenen Jahren jeweils in Oberstaufen im Allgäu auf die Spielzeiten vorbereitet hatte, holt sie sich heuer erstmals in der Ferienregion Reschensee den Feinschliff. Mit Spielern, Trainerstab, Physiotherapeuten, Betreuern und Funktionären zählen insgesamt rund 45 Personen zum SSV-Tross. Neben den täglichen Trainingseinheiten wird es ein Testspiel gegen den italienischen Viertligisten FC Obermais aus Meran geben (Freitag, 11. Juli, 18 Uhr). „Sicher wird das Trainerteam auch etwas in Sachen Teambuilding organisieren“, sagt Vereinssprecher Max Rieck. Außerdem steht ein Hüttenabend mit den Partnern und Fans, die die offizielle Fan-Reise gebucht haben, auf dem Programm. Etwa 30 Anhänger und Unterstützer haben sich angemeldet. Die Spatzen gehen davon aus, dass zudem einige ihren Aufenthalt in Südtirol auf eigene Faust organisiert haben.

Hier residiert der SSV Ulm 1846 Fußball im Trainingslager in Mals

Untergebracht ist der Drittligist im familiengeführten Vier-Sterne-Hotel Panorama in Mals, das 2002 zum ersten Bio-Hotel Italiens wurde. Die Betreiber sprechen von „einer Kombination aus mediterranem Flair und Südtiroler Tradition“, sie bauen in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit. Das Doppelzimmer mit Frühstück ist bei diversen Buchungsplattformen ab 178 Euro pro Nacht zu haben. Die Sportanlagen befinden sich ganz in der Nähe und sind zu Fuß zu erreichen, das Zentrum von Mals ist gut einen Kilometer entfernt. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unser Trainingslager in Südtirol abzuhalten, da das Gesamtpaket einfach passt. Sowohl die Unterbringung, die Versorgung und besonders die Trainingsbedingungen sind perfekt, um den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen“, erklärt Bastian Noth, Leiter Lizenzmannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball. Unterstützung bei der Organisation gibt es unter anderem vom Sportverein Mals und dessen Präsidenten Helmut Thurner.