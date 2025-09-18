SSV Ulm 1846 Fußball trennt sich von Cheftrainer Robert Lechleiter

Paukenschlag beim SSV Ulm 1846 Fußball: Die Spatzen haben sich nach dem Fehlstart in der 3. Liga mit lediglich zwei Siegen aus sechs Spielen mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Robert Lechleiter sowie den beiden Co-Trainer Matthias Lust und Christoph Kappel getrennt. Dazu haben sich Geschäftsführung und Vorstand nach intensiven Gesprächen entschieden. Die Nachricht hatte erstmals bereits am Donnerstagfrüh die Runde gemacht, als der SSV am Mittag kurzfristig das anberaumte öffentliche Training abgesagt hatte, verdichteten sich die Anzeichen. Bis zur offiziellen Bestätigung des Vereins am Nachmittag vergingen fast sieben Stunden. Bis auf Weiteres wird U19-Trainer Moritz Glasbrenner das Training übernehmen, er sitzt auch am Sonntag (19.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg auf der Bank. Unterstützt wird er von Max Kohlenberg sowie Torwarttrainer Holger Betz, Athletiktrainer Tim Gulde und Analyst Patrick Waltenberger.

Es soll aber nur eine Übergangslösung sein, denn parallel führt der Verein bereits Gespräche mit Kandidaten für die Nachfolge. Dafür gebe es ein klares Profil. Vorstandsmitglied Alexander Schöllhorn sagt: „Wir werden uns die nötige Zeit nehmen, um den idealen Cheftrainer auszuwählen. Bis dahin hat Moritz unser volles Vertrauen.“ Wie zuvor für Thomas Wörle und Robert Lechleiter ist es auch für den 35-Jährigen die erste Station im Herren-Bereich.

Vorstand Oelmayer: „Die Entwicklung ging leider in die falsche Richtung“

Als die Mannschaft nach der 1:3-Niederlage in Saarbrücken am Mittwoch trainingsfrei hatte, diskutierten Geschäftsführung und Vereinsvorstand hinter den Kulissen. Unter anderem wurde dabei die sportliche Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten genau unter die Lupe genommen. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen des Teams geriet Lechleiter öffentlich immer mehr in Kritik – daran änderte auch der 3:1-Sieg am vergangenen Wochenende in Aachen nichts mehr. Vorstandsmitglied Thomas Oelmayer bringt es schonungslos auf den Punkt und meint: „Nach dem großen Umbruch im Sommer ging die Entwicklung leider in die falsche Richtung. Die Gespräche nach dem Spiel in Saarbrücken ließen uns keine andere Wahl, als sofort zu handeln.“

Geschäftsführer Markus Thiele erklärt ebenfalls, man sei „kurzfristig zu diesem Schritt gezwungen“ gewesen. Er betont aber auch: „Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, da wir Robert außerordentlich schätzen. Er hat die Mannschaft im Frühjahr in einer sehr schwierigen Situation übernommen, einen neuen Geist geweckt und noch nahe an den Klassenerhalt geführt.“

Robert Lechleiter war in Ulm auch schon Leiter des Nachwuchsleistungszentrums

Lechleiter, früher selbst als Profi-Fußballer unterwegs, war bereits seit 2024 im Verein. Zunächst hatte er den damals vakanten Posten als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums übernommen, später die Ulmer U19 trainiert. Am 11. März 2025 stieg er als Nachfolger des freigestellten Thomas Wörle zum Cheftrainer der ersten Mannschaft auf. Unter seiner Führung hatten die Spatzen zwar zunächst einen besseren Punkteschnitt, den Abstieg aus der 2. Bundesliga konnte aber auch der 45-Jährige nicht verhindern. Trotzdem hatte ihm die Vereinsführung weiterhin das Vertrauen ausgesprochen, verlängerte zu Saisonbeginn sogar den Vertrag mit dem Trainer bis ins Jahr 2027. So lange stehen auch Thomas Wörle und Maximilian Knauer noch auf der Gehaltsliste der Spatzen.

In der 3. Liga war es bereits der zweite Trainerwechsel dieser Saison: Der SV Waldhof Mannheim hatte sich Mitte August von Dominik Glawogger getrennt und mit dem Luxemburger Luc Holtz einen neuen Cheftrainer präsentiert.